СМИ: Газизов недоволен возвращением Попова в «Спартак», но не собирается покидать свой пост

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов недоволен назначением Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба, однако не собирается подавать в отставку.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, спортивный директор для первой команды Газизову не нужен, только для молодёжного направления. Это обговаривалось ещё при назначении Газизова на пост гендиректора. Но после окончания летнего трансферного окна позиция высшего руководства красно-белых изменилась.

Сообщается, что как минимум до окончания зимнего трансферного окна Газизов уходить не собирается. А если же его пятилетний контракт клуб решит прервать по своей инициативе, то «Спартаку» придётся выплачивать существенную неустойку.

Дмитрий Попов был назначен на должность спортивного директора клуба 26 ноября. Он уже занимал в «Спартаке» аналогичную должность с 2008 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что Газизов сегодня может покинуть «Спартак».