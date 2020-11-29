Гол Кокорина с пенальти помог «Спартаку» победить «Ротор» в РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Спартаку» принесли голы Александра Кокорина, реализовавшего пенальти на 15-й минуте матча, а также Самуэля Жиго, отличившегося уже в компенсированное ко второму тайму время.

«Спартак» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая также набравшим по 32 очка «Зениту» и ЦСКА лишь по дополнительным показателям. «Ротор» имеет восемь очков и находится на последнем, 16-м месте.

Ранее Александр Соболев заявил, что не стоит искать виноватых в ситуации с его травмой.