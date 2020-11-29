Гол Кокорина с пенальти помог «Спартаку» победить «Ротор» в РПЛ

Короткая ссылка
Московский «Спартак» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Кокорина с пенальти помог «Спартаку» победить «Ротор» в РПЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Спартаку» принесли голы Александра Кокорина, реализовавшего пенальти на 15-й минуте матча, а также Самуэля Жиго, отличившегося уже в компенсированное ко второму тайму время.

«Спартак» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая также набравшим по 32 очка «Зениту» и ЦСКА лишь по дополнительным показателям. «Ротор» имеет восемь очков и находится на последнем, 16-м месте.

Ранее Александр Соболев заявил, что не стоит искать виноватых в ситуации с его травмой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить