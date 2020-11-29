Соболев заявил, что не стоит искать виноватых в ситуации с его травмой

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Нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев поделился мнением по поводу ситуации вокруг его травмы.
Соболев заявил, что не стоит искать виноватых в ситуации с его травмой
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Действительно, у меня были проблемы с мениском, и начались они ещё два месяца назад, причём в тот момент, когда я пропускал матчи с «Химками» и «Краснодаром». Это были последствия мениска, и у меня произошёл блок колена… Начал в течение этих двух недель его закачивать, делал это по пять-шесть часов в день. Но мениск — такая травма, что закачивание мышц может помочь, а может и нет», — цитирует Соболева РИА Новости.

По его мнению, в его ситуации закачивание мышц как раз и не помогло, из-за чего ему пришлось делать операцию — и он сделал её спустя три месяца. Он отметил, что в такой ситуации никто не виноват, а в сборную он приезжал с твёрдым намерением помочь команде и тренировался в полную силу. 

«В матче с Молдавией вышел на замену, с Турцией остался на скамейке запасных, а в самый неподходящий момент, буквально за полчаса до матча с Сербией, вновь произошла блокада колена, не позволившая мне принять участие в игре. Ещё раз повторю: не нужно искать виноватых в этой ситуации. Для полного восстановления мне нужно время, с командой начну работу уже на зимних сборах. Надеюсь показывать игру, достойную уровня как «Спартака», так и сборной России», — добавил Соболев.

Информация о травме Соболева появилась после матча Лиги наций с Сербией (0:5). 23 ноября он перенёс операцию на колене. В «Спартаке» же выразили недовольство травмой форварда, обвинив медицинский штаб сборной России.

Ранее Станислав Черчесов высказался о ситуации вокруг травмы Соболева.

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