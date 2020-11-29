Черчесов высказался о ситуации вокруг травмы Соболева

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением по поводу ситуации вокруг травмы нападающего национальной команды и московского «Спартака» Александра Соболева.

«Что касается слов Леонида Федуна, то, повторюсь, я с ним на связи. Форвард Соболев в течение ноябрьского сбора ни разу не пожаловался ни врачам, ни нашему тренерскому штабу. Только перед матчем с Сербией у него заклинило колено. Мы даже не успели внести вместо него в заявку Чалова. Поэтому футболисту нужно самому высказаться по этому вопросу и расставить все точки над i», — цитирует Черчесова РИА Новости.

Он также отметил, что одноклубник Соболева Роман Зобнин почувствовал дискомфорт перед контрольным матчем с Молдавией (0:0) и его сразу освободили от тренировки и игры.

Информация о травме Соболева появилась после матча Лиги наций с Сербией (0:5). 23 ноября он перенёс операцию на колене. В «Спартаке» же выразили недовольство травмой форварда, обвинив медицинский штаб сборной России.

Ранее Черчесов признался, что сам напросился на интервью, где критиковал игроков сборной России.