Черчесов высказался о ситуации вокруг травмы Соболева

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением по поводу ситуации вокруг травмы нападающего национальной команды и московского «Спартака» Александра Соболева.
Черчесов высказался о ситуации вокруг травмы Соболева
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Что касается слов Леонида Федуна, то, повторюсь, я с ним на связи. Форвард Соболев в течение ноябрьского сбора ни разу не пожаловался ни врачам, ни нашему тренерскому штабу. Только перед матчем с Сербией у него заклинило колено. Мы даже не успели внести вместо него в заявку Чалова. Поэтому футболисту нужно самому высказаться по этому вопросу и расставить все точки над i», — цитирует Черчесова РИА Новости.

Он также отметил, что одноклубник Соболева Роман Зобнин почувствовал дискомфорт перед контрольным матчем с Молдавией (0:0) и его сразу освободили от тренировки и игры.

Информация о травме Соболева появилась после матча Лиги наций с Сербией (0:5). 23 ноября он перенёс операцию на колене. В «Спартаке» же выразили недовольство травмой форварда, обвинив медицинский штаб сборной России.

Ранее Черчесов признался, что сам напросился на интервью, где критиковал игроков сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить