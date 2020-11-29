Черчесов признался, что сам напросился на интервью, где критиковал игроков сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своём интервью, в котором он раскритиковал ряд футболистов национальной команды.
Черчесов признался, что сам напросился на интервью, где критиковал игроков сборной России
  • Reuters

«Я сам туда напросился, поскольку хотел живой эфир с нашими уважаемыми журналистами. Я сам попросил, чтобы был Губерниев, у которого были вопросы. Чтобы наш разговор выглядел не сфабрикованным, а живым и эмоциональным. Все те эпитеты, которые сказали, на это по большому счёту я и рассчитывал. Рассчитывал, что будет эмоциональный разговор и мы что-нибудь да вскроем», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Черчесов заявил, что попросит не наказывать болельщиков ЦСКА за оскорбительные выкрики в его адрес.

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