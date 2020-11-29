Черчесов заявил, что попросит не наказывать болельщиков ЦСКА за оскорбительные выкрики в его адрес

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что попросит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не наказывать ЦСКА за оскорбительные выкрики армейских болельщиков в его адрес во время домашнего матча Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:0).

«Что касается болельщиков ЦСКА, то я спокойно отнёсся к их выкрикам. У них также есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, для меня это было бы более болезненно. Я не знаю, как РФС может на это повлиять, но я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и клуб из-за этого не накладывал», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Фанаты ЦСКА оскорбляли Черчесова во время домашнего матча Лиги Европы с «Фейеноордом», называя его усатой свиньёй. Недовольство фанатов ЦСКА вызвала критика Черчесова в адрес форварда ЦСКА и сборной России Фёдора Чалова в прямом эфире.

Ранее Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА относительно его высказываний о Чалове.