Неудобная позиция и серьёзная конкуренция: почему Кокорин не может раскрыться в «Спартаке»

Первая половина дебютного сезона Александра Кокорина в «Спартаке» получилась не самой удачной. Форвард провёл девять матчей во всех турнирах и отметился одним голом с пенальти и двумя результативными передачами. При этом футболист не пользуется доверием главного тренера Доменико Тедеско и зачастую вынужден играть на неудобной для себя позиции. RT рассказывает, почему Кокорин не может найти себя в «Спартаке».

По прошествии первого круга чемпионата России Александр Кокорин является одним из самых критикуемых футболистов лиги. В нынешнем сезоне популярный нападающий с зарплатой, по данным СМИ, в €3 млн провёл уже семь матчей в РПЛ, но успел отметиться лишь одним голом и передачей. Причём отличиться форвард «Спартака» сумел только с 11-метровой отметки. Подобный уровень продуктивности вряд ли устраивает как тренерский штаб, так и болельщиков, а околоспортивные истории лишь накаляют атмосферу вокруг игрока.

Очередная порция критики досталась Кокорину после его выступления в матче 15-го тура с «Динамо». Против своего бывшего клуба тот вышел в основном составе и провёл на поле 74 минуты, но отметиться результативными действиями не смог. Более того, среди положительных моментов можно отметить разве что два выигранных верховых единоборства и одну ключевую передачу, что вкупе с отсутствием ударов в створ ворот смотрится удручающе. Поэтому неудивительно, что по окончании встречи целый ряд экспертов успели выразить недовольство его выступлением.

Так, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оказался не самого высокого мнения об игре Кокорина в матче с «Динамо», но посчитал, что причиной тому являются прежде всего проблемы с психологией.

«Кокорин плох. Есть такие игроки, которым надо очень доверять и держать в хорошем состоянии. Человек, который не играет, выходит к журналистам, они его теребят: мол, почему не играешь. Его нужно наиграть, он вышел три раза на десять минут, и все уже говорят, что якобы «Спартак» — не его команда», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Тедеско вряд ли считает Кокорина ключевым футболистом команды и железным игроком стартового состава. После восстановления от травмы Александр провёл семь встреч в первенстве страны, при этом лишь трижды выходил на поле с первых минут. В подобных условиях действительно может быть непросто почувствовать уверенность и начать регулярно приносить пользу коллективу.

Как заметил ветеран «Спартака», Кокорин относится к тому типу игроков, которому необходимо чувствовать доверие тренера. На это указывает хотя бы тот факт, что успешнее всего он действовал в те моменты, когда фактически являлся главной, если не единственной опцией в нападении. Можно вспомнить период его выступлений за «Сочи», где он справедливо считался одной из главных звёзд команды, а также сезон-2017/18 в «Зените» под руководством Роберто Манчини. Итальянский наставник был настолько впечатлён Александром, что даже отказался от Артёма Дзюбы и впоследствии отправил того в аренду. Да, имел место и конфликт между футболистом и тренером, но наставник вряд ли отправил бы одного из двух лучших своих форвардов в Тулу, если бы не был уверен в другом.

Тедеско же обладает одной из самых укомплектованных атакующих линий в РПЛ. На данный момент «Спартак» располагает четырьмя высококлассными нападающими, каждый из которых способен претендовать на звание лучшего бомбардира сезона. В активе Александра Соболева значится пять забитых мячей, в то время как у Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе — по шесть. Это говорит о том, что данные спортсмены не только обладают мастерством, но и находятся в отличной форме. Это лишь осложняет конкуренцию для Александра, что вполне может сказываться на его эмоциональном состоянии.

При этом бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что проблемы Кокорина кроются не только в психологическом состоянии и отсутствии доверия со стороны тренера. По его мнению, Тедеско не может определиться с амплуа подопечного, что мешает тому вернуться на былой уровень.

«Пока у него идёт туговато. В матче с «Динамо» старался проявить себя, отходил назад в поисках мяча, выполнил большой объём работы. Но КПД оставляет желать лучшего. Главное, я не пойму, в какой роли видит его Тедеско. Судя по всему, тренер сам никак не определится с позицией Кокорина на поле, вот и выпускает то здесь, то там», — цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».

За последнее время Тедеско пробовал использовать Кокорина на позиции одного из двух центрфорвардов, а во встрече с «Динамо» он играл в качестве атакующего полузащитника. Судя по карте касаний футболиста, в основном владевшего мячом у левой и правой границ штрафной площади соперника, чаще всего в этом сезоне он действовал именно в амплуа «десятки». Однако по игровым качествам Александр вряд ли подходит на эту роль. Как итог — низкая продуктивность и отсутствие угроз для вратаря.

Здесь также необходимо обратиться к предыдущим выступлениям форварда. За свою карьеру он успел поиграть на разных позициях, но очень редко тренерам удавалось использовать его максимально эффективно. Так, в «Динамо» он в основном выступал в роли центрального или оттянутого нападающего, в «Зените» — в амплуа левого и правого вингера. Это же можно сказать и о сборной России в период работы Леонида Слуцкого. Наставник ЦСКА пытался уместить в основе Дзюбу, Кокорина и Фёдора Смолова, вследствие чего двое последних были вынуждены действовать на флангах. В этих условиях они чувствовали себя неуютно и не смогли продемонстрировать свои лучшие качества на Евро-2016.

Одним из самых ярких периодов в карьере Кокорина остаётся всё тот же сезон-2017/18, в ходе которого Манчини не только выразил доверие своему подопечному, но и вновь вернул его на место в центре атаки. Располагаясь на острие и имея на флангах быстрых вингеров в лице Себастьяна Дриусси и Олега Шатова, Александр чувствовал себя предельно уверенно и демонстрировал рекордный для себя уровень результативности. В чемпионате России он забивал в пяти встречах подряд, а по итогам сезона записал на свой счёт десять голов. Их могло быть гораздо больше, но помешала травма. В марте нападающий порвал крестообразные связки в противостоянии в Лиге Европы с «Лейпцигом» и выбыл на длительный срок.

С одной стороны, Тедеско должен понимать, в каких условиях и на какой позиции Кокорин может показывать максимальные результаты, и при желании может в любой момент перестроить тактическую схему под футболиста. С другой — вряд ли немецкий специалист согласится на подобный шаг. На данный момент у него существуют причины, по которым ему лучше продолжить полагаться на трио в лице Соболева, Ларссона и Понсе.

Во-первых, Кокорин уже давно не является молодым и подающим надежды футболистом, который в будущем может вырасти в суперзвезду. В марте ему исполнится 30 лет — возраст для нападающего не критический, но солидный. Даже в случае заметного улучшения игровых показателей, пик Александра продлится не более трёх-четырёх лет, по истечении которых неизменно начнётся спад. При этом его конкуренты заметно моложе и могут не только долгое время приносить пользу клубу, но и быть выгодно проданы.

Во-вторых, несмотря на статус одного из самых талантливых игроков поколения, сезон-2017/18 так и остаётся одним из самых результативных в карьере Кокорина. За 12 лет в профессиональном футболе он ни разу не превзошёл планку в десять голов за сезон, что для центрального нападающего — не лучший результат. И нет никаких предпосылок к тому, что Александр вдруг станет бить бомбардирские рекорды. Причина этого, среди прочего, в неидеальном физическом состоянии ввиду длительного пребывания за решёткой и серьёзных травм, а также скомканной подготовки из-за пандемии.

Кроме того, не исключено, что Кокорин попал не в свой клуб. В «Спартаке» вряд ли будут строить команду под него, а затыкать дыры на поле он не умеет. Несмотря на кажущийся универсализм, Александр по-настоящему продуктивен исключительно в роли единственного форварда и вряд ли сумеет перестроиться в 29 лет.