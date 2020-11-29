Неудобная позиция и серьёзная конкуренция: почему Кокорин не может раскрыться в «Спартаке»

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Сергей Стариков
Первая половина дебютного сезона Александра Кокорина в «Спартаке» получилась не самой удачной. Форвард провёл девять матчей во всех турнирах и отметился одним голом с пенальти и двумя результативными передачами. При этом футболист не пользуется доверием главного тренера Доменико Тедеско и зачастую вынужден играть на неудобной для себя позиции. RT рассказывает, почему Кокорин не может найти себя в «Спартаке».
Неудобная позиция и серьёзная конкуренция: почему Кокорин не может раскрыться в «Спартаке»
  • Футболист «Спартака» Александр Кокорин
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

По прошествии первого круга чемпионата России Александр Кокорин является одним из самых критикуемых футболистов лиги. В нынешнем сезоне популярный нападающий с зарплатой, по данным СМИ, в €3 млн провёл уже семь матчей в РПЛ, но успел отметиться лишь одним голом и передачей. Причём отличиться форвард «Спартака» сумел только с 11-метровой отметки. Подобный уровень продуктивности вряд ли устраивает как тренерский штаб, так и болельщиков, а околоспортивные истории лишь накаляют атмосферу вокруг игрока.

Очередная порция критики досталась Кокорину после его выступления в матче 15-го тура с «Динамо». Против своего бывшего клуба тот вышел в основном составе и провёл на поле 74 минуты, но отметиться результативными действиями не смог. Более того, среди положительных моментов можно отметить разве что два выигранных верховых единоборства и одну ключевую передачу, что вкупе с отсутствием ударов в створ ворот смотрится удручающе. Поэтому неудивительно, что по окончании встречи целый ряд экспертов успели выразить недовольство его выступлением.

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Так, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оказался не самого высокого мнения об игре Кокорина в матче с «Динамо», но посчитал, что причиной тому являются прежде всего проблемы с психологией.

«Кокорин плох. Есть такие игроки, которым надо очень доверять и держать в хорошем состоянии. Человек, который не играет, выходит к журналистам, они его теребят: мол, почему не играешь. Его нужно наиграть, он вышел три раза на десять минут, и все уже говорят, что якобы «Спартак» — не его команда», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Тедеско вряд ли считает Кокорина ключевым футболистом команды и железным игроком стартового состава. После восстановления от травмы Александр провёл семь встреч в первенстве страны, при этом лишь трижды выходил на поле с первых минут. В подобных условиях действительно может быть непросто почувствовать уверенность и начать регулярно приносить пользу коллективу.

Как заметил ветеран «Спартака», Кокорин относится к тому типу игроков, которому необходимо чувствовать доверие тренера. На это указывает хотя бы тот факт, что успешнее всего он действовал в те моменты, когда фактически являлся главной, если не единственной опцией в нападении. Можно вспомнить период его выступлений за «Сочи», где он справедливо считался одной из главных звёзд команды, а также сезон-2017/18 в «Зените» под руководством Роберто Манчини. Итальянский наставник был настолько впечатлён Александром, что даже отказался от Артёма Дзюбы и впоследствии отправил того в аренду. Да, имел место и конфликт между футболистом и тренером, но наставник вряд ли отправил бы одного из двух лучших своих форвардов в Тулу, если бы не был уверен в другом.

Тедеско же обладает одной из самых укомплектованных атакующих линий в РПЛ. На данный момент «Спартак» располагает четырьмя высококлассными нападающими, каждый из которых способен претендовать на звание лучшего бомбардира сезона. В активе Александра Соболева значится пять забитых мячей, в то время как у Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе — по шесть. Это говорит о том, что данные спортсмены не только обладают мастерством, но и находятся в отличной форме. Это лишь осложняет конкуренцию для Александра, что вполне может сказываться на его эмоциональном состоянии.

При этом бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что проблемы Кокорина кроются не только в психологическом состоянии и отсутствии доверия со стороны тренера. По его мнению, Тедеско не может определиться с амплуа подопечного, что мешает тому вернуться на былой уровень.

«Пока у него идёт туговато. В матче с «Динамо» старался проявить себя, отходил назад в поисках мяча, выполнил большой объём работы. Но КПД оставляет желать лучшего. Главное, я не пойму, в какой роли видит его Тедеско. Судя по всему, тренер сам никак не определится с позицией Кокорина на поле, вот и выпускает то здесь, то там», — цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».

За последнее время Тедеско пробовал использовать Кокорина на позиции одного из двух центрфорвардов, а во встрече с «Динамо» он играл в качестве атакующего полузащитника. Судя по карте касаний футболиста, в основном владевшего мячом у левой и правой границ штрафной площади соперника, чаще всего в этом сезоне он действовал именно в амплуа «десятки». Однако по игровым качествам Александр вряд ли подходит на эту роль. Как итог — низкая продуктивность и отсутствие угроз для вратаря.

Здесь также необходимо обратиться к предыдущим выступлениям форварда. За свою карьеру он успел поиграть на разных позициях, но очень редко тренерам удавалось использовать его максимально эффективно. Так, в «Динамо» он в основном выступал в роли центрального или оттянутого нападающего, в «Зените» — в амплуа левого и правого вингера. Это же можно сказать и о сборной России в период работы Леонида Слуцкого. Наставник ЦСКА пытался уместить в основе Дзюбу, Кокорина и Фёдора Смолова, вследствие чего двое последних были вынуждены действовать на флангах. В этих условиях они чувствовали себя неуютно и не смогли продемонстрировать свои лучшие качества на Евро-2016.

Одним из самых ярких периодов в карьере Кокорина остаётся всё тот же сезон-2017/18, в ходе которого Манчини не только выразил доверие своему подопечному, но и вновь вернул его на место в центре атаки. Располагаясь на острие и имея на флангах быстрых вингеров в лице Себастьяна Дриусси и Олега Шатова, Александр чувствовал себя предельно уверенно и демонстрировал рекордный для себя уровень результативности. В чемпионате России он забивал в пяти встречах подряд, а по итогам сезона записал на свой счёт десять голов. Их могло быть гораздо больше, но помешала травма. В марте нападающий порвал крестообразные связки в противостоянии в Лиге Европы с «Лейпцигом» и выбыл на длительный срок.

С одной стороны, Тедеско должен понимать, в каких условиях и на какой позиции Кокорин может показывать максимальные результаты, и при желании может в любой момент перестроить тактическую схему под футболиста. С другой — вряд ли немецкий специалист согласится на подобный шаг. На данный момент у него существуют причины, по которым ему лучше продолжить полагаться на трио в лице Соболева, Ларссона и Понсе.

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Во-первых, Кокорин уже давно не является молодым и подающим надежды футболистом, который в будущем может вырасти в суперзвезду. В марте ему исполнится 30 лет — возраст для нападающего не критический, но солидный. Даже в случае заметного улучшения игровых показателей, пик Александра продлится не более трёх-четырёх лет, по истечении которых неизменно начнётся спад. При этом его конкуренты заметно моложе и могут не только долгое время приносить пользу клубу, но и быть выгодно проданы.

Во-вторых, несмотря на статус одного из самых талантливых игроков поколения, сезон-2017/18 так и остаётся одним из самых результативных в карьере Кокорина. За 12 лет в профессиональном футболе он ни разу не превзошёл планку в десять голов за сезон, что для центрального нападающего — не лучший результат. И нет никаких предпосылок к тому, что Александр вдруг станет бить бомбардирские рекорды. Причина этого, среди прочего, в неидеальном физическом состоянии ввиду длительного пребывания за решёткой и серьёзных травм, а также скомканной подготовки из-за пандемии.

Кроме того, не исключено, что Кокорин попал не в свой клуб. В «Спартаке» вряд ли будут строить команду под него, а затыкать дыры на поле он не умеет. Несмотря на кажущийся универсализм, Александр по-настоящему продуктивен исключительно в роли единственного форварда и вряд ли сумеет перестроиться в 29 лет.

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