Газизов: Кокорин принесёт «Спартаку» победы

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выразил уверенность в перспективах форварда Александра Кокорина в московском клубе.
Газизов: Кокорин принесёт «Спартаку» победы

«Когда он начнёт забивать и приносить победы. Тогда мы все скажем: «Вот зачем нужен был Кокорин». Давайте спросим футбольных людей, нужен ли Кокорин «Спартаку». Все скажут, что нужен. Выдумывать можно всё, но как футболист Кокорин — это топ! Это знают все как дважды два. Да, болельщики могут переживать. Они имеют право на своё мнение, но профессионалы мыслят по-другому. Мы не должны сомневаться. Я скажу болельщикам так: дорогие мои, Кокорин принесёт «Спартаку» победы. Это моя вера, которая основана на его футбольных качествах», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Кокорин перешёл в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В восьми матчах за красно-белых он сумел отличиться одним забитым мячом.

Ранее советник Федуна высказался об игре Кокорина за «Спартак».

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