Кокорин объяснил, почему раньше говорил, что никогда не перейдёт в «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал свои слова о том, что никогда не перейдёт в стан красно-белых.

«Что происходит в голове у футболиста, когда он говорит такое? У них в головах присутствует момент соперничества с этой командой всю жизнь. Так сложилось, что в командах, в которых я был, это как раз был ключевой соперник, которого всегда не любили, раздражитель», — приводит слова Кокорина журналист Нобель Арустамян в Telegram-канале.

По его словам, к клубу неприязни не было, но всегда есть ощущение соперничества, из-за которого можно что-то сказать на эмоциях. Он также признался, что сейчас часто вспоминает о той фразе.

«Я просто вспоминаю все свои ситуации, чтобы лишний раз вообще не зарекаться. Многое от меня не зависит. Даже не в плане этого перехода, а в плане того же «Динамо». Когда я кричу, что я суперпатриот, хочу играть, а тебе говорят, что нужно уйти. Поэтому лучше так вообще не высказываться. Даже если ты любишь клуб и предан ему», — добавил Кокорин.

Кокорин перешёл в «Спартак» перед началом нынешнего сезона. На его счету девять матчей, один гол и два результативных паса в составе красно-белых.

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