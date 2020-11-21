Тедеско не считает, что «Спартаку» не хватает плеймейкера

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» ответил на вопрос по поводу необходимости появления в команде игрока, выполняющего роль плеймейкера.

«Спартаку» не хватает чистой «десятки»? Сколько их нужно? Есть Бакаев, Кокорин, Урунов, Маркитесов. Нужен командный баланс, нельзя купить шесть игроков, чтобы один играл, а пятеро сидели недовольными на скамейке», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 27 очками находится на четвёртой строчке.

Ранее Тедеско заявил, что Александр Соболев пропустит следующие четыре матча «Спартака».