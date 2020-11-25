Федотов признался, что не хотел отпускать Кокорина из «Сочи»

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как воспринял уход из команды форварда Александра Кокорина.

«Кокорин вообще никаких вопросов не вызывал. То, что он звёздный, — на тренировках этого нет. Лень? Спросите любого: на тренировках Саша отдаётся так же, как и на игре. Для меня Кокорин был топ-футболистом. В чём суть топового футболиста? Ежедневно человек в любой ситуации, матче показывает огромнейшее желание быть лучшим и одержать победу. Надо отдать должное тренерам по физической подготовке в «Зените» — он пришёл в хороших кондициях. Он был готов и показывал степень этой готовности. С ним было приятно работать. Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни в «Спартак», ни в Европу. Хотя, если честно, мы говорили на эту тему и желали самим себе болеть за Кокорина в каком-то хорошем зарубежном клубе», — цитирует Sport24 Федотова.

Кокорин вторую часть прошлого сезона провёл в аренде в «Сочи», после чего покинул клуб на правах свободного агента и перешёл в «Спартак».

Ранее Кокорин объяснил, почему раньше говорил, что никогда не перейдёт в «Спартак».