Федотов признался, что не хотел отпускать Кокорина из «Сочи»

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Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как воспринял уход из команды форварда Александра Кокорина.
Федотов признался, что не хотел отпускать Кокорина из «Сочи»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Кокорин вообще никаких вопросов не вызывал. То, что он звёздный, — на тренировках этого нет. Лень? Спросите любого: на тренировках Саша отдаётся так же, как и на игре. Для меня Кокорин был топ-футболистом. В чём суть топового футболиста? Ежедневно человек в любой ситуации, матче показывает огромнейшее желание быть лучшим и одержать победу. Надо отдать должное тренерам по физической подготовке в «Зените» — он пришёл в хороших кондициях. Он был готов и показывал степень этой готовности. С ним было приятно работать. Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни в «Спартак», ни в Европу. Хотя, если честно, мы говорили на эту тему и желали самим себе болеть за Кокорина в каком-то хорошем зарубежном клубе», — цитирует Sport24 Федотова.

Кокорин вторую часть прошлого сезона провёл в аренде в «Сочи», после чего покинул клуб на правах свободного агента и перешёл в «Спартак».

Ранее Кокорин объяснил, почему раньше говорил, что никогда не перейдёт в «Спартак».

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