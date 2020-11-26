Cухой матч Гилерме: «Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико» в ЛЧ

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В Мадриде команды так и не сумели поразить ворота друг друга. При этом гол Коке на 66-й минуте судейская бригада отменила из-за офсайда. А Маринато Гилерме, который проводил первую встречу после четырёх пропущенных мячей в Сербии, удалось отыграть на «ноль».

Надежда на новое чудо

Вслед за «Краснодаром» и «Зенитом», потерпевшими очередные поражения в Лиге чемпионов, свой матч группового этапа турнира предстояло провести «Локомотиву». Впрочем, железнодорожники в отличие от двух других российских команд достойно провели первый круг и набрали два очка в соперничестве с «Зальцбургом», «Баварией» и «Атлетико».

Три недели назад подопечным Марко Николича вовсе удалось разойтись миром с мадридцами — 1:1. После паузы на матчи сборных их ждала поездка в столицу Испании. Любопытно, что почти год назад пути команд также пересеклись на «Ванда Метрополитано», и тогда хозяева оказались сильнее — 2:0.

На этот раз шансы гостей на успешный результат были ещё ниже, поскольку коллектив Диего Симеоне набрал отличный ход в Примере и одержал шесть побед при двух ничьих. В субботу «Атлетико» вовсе переиграл с минимальным счётом «Барселону». Впрочем, Николич в преддверии ответной встречи с мадридцами отмечал, что верит в свою команду.

«В матчах с такими соперниками, как «Атлетико», нужно держать дисциплину. У испанцев очень качественная и опытная команда, которая играет на высоком уровне. Но у нас есть шанс, правда футбола всегда на поле», — приводит слова тренера «Чемпионат».

В этом плане на руку «Локомотиву» оказались кадровые проблемы оппонента. В среду хозяева по разным причинам не могли рассчитывать на защитника Шиме Врсалько, опорника Лукса Торрейру, полузащитников Жоффрея Кондогбиа и Эктора Эрреру, а также звёздных нападающих Луиса Суареса и Диего Косту.

Николич же остался лишь без травмированных Дмитрия Баринова и Фёдора Смолова. В итоге в Мадриде тренер обошёлся без экспериментов и выпустил на поле практически всех тех футболистов, которые играли с первых минут в первом матче с мадридцами. Разве что место Смолова занял Франсуа Камано.

А вот расстановку гости решили изменить и сделали ставку на схему 4-5-1, таким образом насытив центр поля. Также любопытно, что вернулся в основу Маринато Гилерме, который крайне неудачно провёл последние матчи как в команде, так и в сборной.

Ноль ударов «Локомотива» в первом тайме

Начало матча получилось для «Локомотива» крайне непростым. Футболисты «Атлетико» с первых минут забрали мяч под свой контроль и буквально прижали соперника к воротам. Не успел судья Славко Винчич дать стартовый свисток, как Жоау Фелиш едва не отправил мяч в сетку с линии вратарской. Тут же Мацей Рыбусь с огромным трудом заблокировал удар Янника Карраско от дальней штанги. А с опаснейшим выстрелом Маркоса Льоренте справился Гилерме.

Железнодорожники не просто играли на отбой, а, складывалось впечатление, не понимали, что предпринять. Несмотря на то, что красно-зелёные действовали от обороны, хозяева раз за разом очень легко проникали в чужую штрафную.

Однако постепенно стартовый навал мадридцев ослаб, и футболисты российской команды почувствовали себя немного свободнее. Впрочем, речи по-прежнему не шло даже ни об ударах по чужим воротам, но даже о простых атаках. Мяч считанное количество раз пересекал центральную линиюю.

«Атлетико» же продолжал угрожать воротам Гилерме, однако вернувшийся в основу натурализованный бразилец действовал надёжно и в паре эпизодов по-настоящему спас свою команду. А ближе к перерыву «Локомотиву» даже удалось организовать несколько контрвыпадов. Так, в одном из эпизодов Владислав Игнатьев оказался с мячом в чужой штрафной прямо перед Яном Облаком и уже готовился бить, но невовремя подскользнулся на мокром от дождя газоне.

В итоге до удара по воротам «Атлетико» дело в первом тайме так и не дошло. Зато гостям всё же удалось подать один угловой. В целом на чужой половине поля заметен был лишь Зе Луиш, который чаще безуспешно пытался цепляться за мячи. Миранчук же практически не получал передачи. Камано и вовсе потерялся и запомнился разве что серией опасных потерь на своей половине. Однако главную задачу «Локомотив» выполнил, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Мужественная игра в обороне

Второй тайм железнодорожники начали куда смелее. И уже на 47-й минуте команде, наконец, удалось нанести первый удар. Мурило после подачи со стандартного положения головой отправил мяч выше ворот. Тут же его примеру последовал Миранчук, неожиданно решившийся на выстрел метров с 30.

Впрочем, активный отрезок «Локо» закончился достаточно быстро, и «Атлетико» вернул себе инициативу. Однако преимущество хозяев уже не выглядело столь подавляющим. Они владели мячом, но практически не проникали в чужую штрафную. Да и футболисты гостей действовали в высшей степени самоотверженно. В частности, великолепный матч провёл Ведран Чорлука, который, казалось, успевал везде.

Чтобы освежить состав, Симеоне по истечению часа встречи бросил в бой Марио Эрмосо и Тома Лемара. И тут же «Атлетико» создал самый опасный момент во втором тайме. Всё началось с того, что Куликов сфолил на Карраско возле собственной штрафной.

В итоге после удара со стандарта мяч угодил в стенку и отскочил обратно к Карраско, который сходу пробил в дальний от вратаря угол. Гилерме с огромным трудом справился с угрозой, но отразил снаряд прямо на набежавшего Коке, которому не составило труда сыграть на добивании. К счастью, на стороне «Локомотива» оказался VAR. Помощники Винчича подсказали коллеге, что капитан «Атлетико» находился в небольшом офсайде. Гол был отменён. Чётко судейская бригада сработала и в эпизоде с падением Жоау Фелиша в штрафной гостей, определив, что Дмитрий Живоглядов даже не касался португальца.

В концовке подопечные Симеоне перешли на откровенный навал и принялись выполнять одну подачу за другой в штрафную железнодорожников. Однако красно-зелёные с ними справлялись. Помогли и своевременные замены от Николича, который бросил в бой молодых Дмитрия Рыбчинского и Станислава Макгеева. Данные рокировки даже помогли команде на последних минутах наладить некое подобие контригры.

«Атлетико» же последний реальный шанс вырвать победу упустило на 89-й минуте, когда Стефан Савич после подачи корнера головой пробил рядом с ближним уголом. В добавленное время «Локомотив» спокойно контролировал ход встречи и едва не забил. Гжегож Крыховяк до конца прессинговал Облака и вынудил словенца ошибиться. Обыграв голкипера, поляк покатил мяч от лицевой под удар Зе Луишу, но в ноги тому в последний момент бросился защитник.

Таким образом, железнодорожникам удалось во втором матче подряд сыграть вничью с «Атлетико» и набрать третье очко в текущем розыгрыше ЛЧ. С учётом поражения «Зальцбурга» от «Баварии» российская команда закрепилась на третьем месте в квартете. Гилерме же, проводивший первый матч после кошмарной поездки в Белград, отыграл на «ноль».