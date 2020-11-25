Победы «Челси» и «Ювентуса» в добавленное время и гол Неймара с пенальти: как стартовал 4-й тур Лиги чемпионов

«Ювентус» дома только в компенсированное арбитром время вырвал победу у «Ференцвароша», а «Челси» на выезде с трудом одолел «Ренн». «Барселона» в экспериментальном составе забила четыре мяча киевскому «Динамо» и обеспечила себе выход в плей-офф. Гол Неймара с пенальти помог ПСЖ взять реванш у «Лейпцига». А нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль во второй встрече подряд и с шестью голами вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира. RT рассказывает, как стартовал 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов.

Удачный выход Жиру на замену

Лондонский «Челси» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов благодаря выездной победе над «Ренном», добытой на 91-й минуте — 2:1. Подопечные Фрэнка Лэмпарда активно начали матч и в середине первого тайма открыли счёт. Каллум Хадсон-Одои реализовал выход один на один после великолепной передачи Мэйсона Маунта со своей половины поля.

В начале второй половины встречи Тимо Вернеру удалось удвоить преимущество «Челси», но гол немца был отменён из-за положения вне игры. После этого инициатива перешла к «Ренну». Преимущество хозяев становилось всё более весомым, но до поры им не удавалось пробить своего недавнего одноклубника Эдуара Менди.

Сравнять счёт получилось лишь на 85-й минуте. Серу Гирасси, воспользовавшись идеальной подачей с углового, без сопротивления отправил мяч под перекладину. Казалось, французская команда сумеет набрать второе очко в нынешнем розыгрыше ЛЧ и обойдёт «Краснодар» в турнирной таблице, но в добавленное арбитром время «Челси» вырвал победу. Решающий гол записал на свой счёт вышедший на замену Оливье Жиру. Француз добил мяч в сетку после очередного сейва Альфреда Гомиса.

Холанд на вершине гонки бомбардиров

Приблизилась к тому, чтобы выйти в плей-офф, и дортмундская «Боруссия». Немецкая команда вновь отправила три безответных мяча в ворота «Брюгге». Дублем отметился лучший бомбардир жёлто-чёрных Эрлинг Холанд. Норвежец открыл счёт на 18-й минуте, а по истечении часа встречи вновь огорчил соперника.

В активе 20-летнего нападающего шесть голов в четырёх матчах текущего розыгрыша ЛЧ, и с этим показателем он лидирует в гонке лучших снайперов турнира. Всего же в главном еврокубке на счету форварда 16 мячей в 12 встречах — он быстрее всех в истории ЛЧ добрался до отметки в 15 голов. Руду ван Нистелрою и Роберто Сольдадо потребовалось на это 19 игр, а Гарри Кейну — 20. Также в составе «Боруссии» стоит отметить английского полузащитника Джейдона Санчо, который забил и отдал результативную передачу.

Гол Роналду в 15-м сезоне ЛЧ подряд

В группе G четвёртой победы подряд добилась «Барселона». Каталонцы на выезде не оставили шансов киевскому «Динамо» (4:0), которое из-за вспышки коронавируса лишилось нескольких футболистов. Впрочем, и сине-гранатовые прибыли на Украину не в оптимальном составе. В Киев по разным причинам не поехали Жерар Пике, Самюэль Умтити, Серхио Бускетс, Ансу Фати и Лионель Месси, а Антуан Гризманн и Жорди Альба остались в запасе. Зато с первых минут на поле вышел ряд молодых игроков: Серджино Дест, Карлес Аленья, Франсиску Тринкан, Педри и Оскар Гарсия. Последний дебютировал за «Барсу» и в итоге отметился голевой передачей.

В первом тайме экспериментальный состав гостей выглядел не лучшим образом — подопечные Рональда Кумана практически не угрожали чужим воротам. Зато после перерыва фаворит снял все вопросы о победителе встречи.

Сначала Дест забил дебютный мяч за «Барсу». Американец в возрасте 20 лет и 21 дня стал самым молодым защитником, забивавшим за сине-гранатовых в ЛЧ. Затем на первый план вышел Мартин Брейтуэйт. На 57-й минуте он поразил ворота соперника после подачи углового, а чуть позже заработал и реализовал пенальти. Точку же в матче поставил вышедший на замену Гризманн.

В отличие от «Барселоны» «Ювентус» испытал немало проблем в своём матче. Туринцы дома лишь в добавленное арбитром время вырвали победу у «Ференцвароша» (2:1) и вместе с каталонцами досрочно вышли в плей-офф.

Открыть счёт в середине первого тайма удалось гостям. Албанский нападающий Мюрто Узуни замкнул прострел партнёра с правого фланга. Любопытно, что отпраздновал гол футболист в фирменном стиле Криштиану Роналду, словно пародируя португальца.

На это пятикратный обладатель «Золотого мяча» ответил своим результативным ударом незадолго до перерыва. 35-летнему игроку удался красивый выстрел в ближний угол из-за пределов штрафной. Попутно он установил пару знаковых достижений. Во-первых, отличился в 15-м сезоне ЛЧ подряд, а во-вторых, добрался до отметки в 70 домашних голов в турнире, догнав по этому показателю Лионеля Месси.

Во второй половине встречи «Ювентус» сделал всё, чтобы вырвать победу, но до определённого момента команде не сопутствовала удача — футболисты туринцев после перерыва дважды попали в штангу. На 92-й минуте важнейшие три очка хозяевам принёс Альваро Мората.

Испанец замкнул подачу Хуана Куадрадо с правого фланга, и мяч проскочил у Денеша Дибуса между ног. Нападающий отметился пятым голом в текущем сезоне ЛЧ и повторил личный рекорд результативности в турнире.

Отказ Фернандеша от хет-трика

В группе H «Манчестер Юнайтед» взял реванш у «Истанбула Башакшехир» за поражение в матче предыдущего тура (1:2). Дома манкунианцы разгромили действующего чемпиона Турции — 4:1, ещё в первом тайме забив три безответных мяча.

Главным героем противостояния стал Бруну Фернандеш, который к 20-й минуте оформил дубль. Сначала он поразил ворота Мерта Гюнока красивым ударом с линии штрафной, а затем воспользовался грубейшей ошибкой вратаря, который выпустил мяч из рук.

Ближе к перерыву португалец мог отличиться и в третий раз. Маркус Рашфорд заработал пенальти, и бить его должен был Фернандеш, однако он уступил это право партнёру, который реализовал одиннадцатиметровый и забил пятый мяч в текущем сезоне ЛЧ.

Во второй половине встречи «МЮ» начал беречь силы и позволил сопернику забить гол престижа. Денису Тюрючу удалось со штрафного поразить ворота Давида Де Хеа. Однако в добавленное арбитром время вышедший на замену Дэниел Джеймс всё же довёл счёт до крупного.

Отомстить за поражение сопернику удалось и ПСЖ. Три недели назад парижане уступили на выезде «Лейпцигу» (1:2), а дома взяли реванш — 1:0. Решающим фактором для победы команды стало возвращение в состав Неймара. Перед игрой главный тренер хозяев Томас Тухель отмечал, что бразилец «не готов на 100%, но сыграет с первых минут». В итоге нападающий был заменён только в конце встречи.

Уже в начале матча он реализовал пенальти, назначенный за фол Марселя Забитцера на Анхеле Ди Марии. Этот гол стал для Неймара 36-м в ЛЧ, и он вышел на третье место по количеству мячей в этом турнире среди футболистов из Южной Америки. Теперь бразилец уступает только Месси (118) и Серхио Агуэро (40).

ПСЖ же уверенно довёл дело до победы. «Лейпциг» больше владел мячом, но практически не проникал в чужую штрафную и угрожал воротам соперника лишь с дальней дистанции. Как результат, на двоих команды нанесли всего шесть ударов в створ.