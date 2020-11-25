«Барселона» без Месси разгромила «Динамо» в Лиге чемпионов

Каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над киевским «Динамо» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая на «НСК Олимпийский» завершилась с счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «Барселоне» принесли голы Сержиньо Деста, забившего на 52-й минуте, Мартина Брейтуэйта, отличившегося на 57-й и реализовавшего пенальти на 70-й минутах, а также Антуана Гризманна, забившего на 90+2-й минуте.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с венгерским «Ференцварошем», а «Динамо» в Турине встретится с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что дубль Фернандеша помог МЮ обыграть «Истанбул» в матче ЛЧ.