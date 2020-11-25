Дубль Фернандеша помог МЮ обыграть «Истанбул» в матче ЛЧ
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
Победу МЮ принёс дубль Бруну Фернандеша, отличившегося на 7-й и 19-й минутах, мяч Маркуса Рашфорда, реализовавшего пенальти на 35-й минуте, а также гол Дэниела Джеймса, забившего на 90+2-й минуте.
У «Истанбула» гол забил Дениз Тюрюч на 75-й минуте.
В следующем туре МЮ на своём поле примет французский «Пари Сен-Жермен», а «Истанбул» дома сыграет с немецким «Лейпцигом».
Ранее сообщалось, что гол Неймара с пенальти принёс ПСЖ победу над «Лейпцигом» в ЛЧ.