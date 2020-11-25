Гол Мораты в компенсированное время принёс «Ювентусу» победу над «Ференцварошем» в ЛЧ
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Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Ференцварош» забил первым. Уже на 19-й минуте отличился Мюрто Узуни.
«Ювентус» ответил голом Криштиану Роналду на 35-й минуте. Победный для бьянконери мяч на 90+2 минуте забил Альваро Мората.
В следующем туре «Ювентус» на своём поле примет киевское «Динамо», а «Ференцварош» дома сыграет с каталонской «Барселоной».
Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Брюгге» в ЛЧ.