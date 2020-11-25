Гол Мораты в компенсированное время принёс «Ювентусу» победу над «Ференцварошем» в ЛЧ

Туринский «Ювентус» одержал победу над венгерским «Ференцварошем» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Ференцварош» забил первым. Уже на 19-й минуте отличился Мюрто Узуни.

«Ювентус» ответил голом Криштиану Роналду на 35-й минуте. Победный для бьянконери мяч на 90+2 минуте забил Альваро Мората.

В следующем туре «Ювентус» на своём поле примет киевское «Динамо», а «Ференцварош» дома сыграет с каталонской «Барселоной».

Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Брюгге» в ЛЧ.