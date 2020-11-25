Гол Мораты в компенсированное время принёс «Ювентусу» победу над «Ференцварошем» в ЛЧ

Короткая ссылка
Туринский «Ювентус» одержал победу над венгерским «Ференцварошем» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Гол Мораты в компенсированное время принёс «Ювентусу» победу над «Ференцварошем» в ЛЧ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Ференцварош» забил первым. Уже на 19-й минуте отличился Мюрто Узуни.

«Ювентус» ответил голом Криштиану Роналду на 35-й минуте. Победный для бьянконери мяч на 90+2 минуте забил Альваро Мората.

В следующем туре «Ювентус» на своём поле примет киевское «Динамо», а «Ференцварош» дома сыграет с каталонской «Барселоной».

Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Брюгге» в ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить