Дубль Иммобиле, достижение Дзюбы и травма Дугласа: как «Зенит» проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

«Зенит» потерпел поражение от «Лацио» в матче группового этапа Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. В составе соперника дубль оформил вернувшийся в строй после перенесённого коронавируса Чиро Иммобиле. Единственный мяч за петербуржцев забил Артём Дзюба. Гол помог нападающему стать самым результативным российским фуболистом в истории ЛЧ. А вот защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос покинул поле ещё в первом тайме из-за травмы.

Последний шанс на выход в плей-офф

Первый круг группового этапа Лиги чемпионов получился для «Зенита» крайне неудачным. Российские любители футбола предполагали, что петербуржцы в компании с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге» сумеют побороться за выход в плей-офф, но после трёх матчей в их активе значилось всего одно очко.

Его подопечные Сергея Семака набрали в домашней встрече с римлянами. Хозяева не удержали победный счёт, несмотря на серьёзные кадровые потери в составе соперника. Таким образом ответная игра в столице Италии превращалась для чемпиона России в решающую. Новая осечка могла лишить команду последних шансов на выход в плей-офф.

Правда, «Зенит» в преддверии важнейшего матча остался без Вячеслава Караваева, который получил травму в игре последнего тура РПЛ с «Ахматом». В сложившейся ситуации Семак не решился, как в Грозном, перейти на игру в три центральных защитника, а отправил на правый флаг обороны универсального Далера Кузяева.

Зато вернулся в состав Малком. Бразилец занял привычное место на правом фланге полузащиты, а Андрей Мостовой расположился на противоположном краю. Компанию же Артёму Дзюбе впереди вновь составил Александр Ерохин, а не восстанавившийся от повреждения Сердар Азмун.

«Лацио» же во время паузы на матчи сборных удалось решить большую часть кадровых проблем. В частности, практически все футболисты команды сдали отрицательные тесты на коронавирус, за исключением Сергея Милинковича-Савич, у которого COVID-19 обнаружили в сборной Сербии.

Восстановился и главный бомбардир римлян Чиро Иммобиле. В субботу он вернулся на поле впервые за долгое время и помог «Лацио» обыграть «Кротоне» в Серии А — 2:0, забив мяч и отдав результативную передачу.

Однако несколько ведущих футболистов хозяев всё же не смогли принять участие в игре с «Зенитом», в частности, капитан команды Сенад Лулич и полузащитник Гонсало Эскаланте, что давало определённые шансы гостям.

Пропущенный гол на третьей минуте

К сожалению, игра началась крайне неудачно для петербуржцев. Уже на третьей минуте «Лацио» открыл счёт, а отличился тот самый Иммобиле. Получив передачу от Лукаса Лейвы, нападающий практически из полукружия штрафной аккуратно закрутил мяч в левую от себя девятку. Михаилу Кержакову оставалось лишь беспомощно наблюдать за полётом снаряда.

Теперь «Зениту» необходимо было забивать, но на чужой половине поля игра у команды не клеилась. Наиболее активен в атаке был Малком, однако его пасы на партнёров проходили нечасто, да и попытки дриблинга, как правило, заканчивались ничем. Лишь Дзюба пытался цепляться за мяч у чужой штрафной, но не находил поддержки у товарищей по команде.

А в середине первого тайма гости вовсе пропустили второй. На этот раз капитан хозяев Марко Пароло, воспользовавшись скидкой Хоакина Корреа, нанёс прицельный удар в дальний угол из-за пределов штрафной. Кержаков спасти петербуржцев вновь не смог, но большие вопросы в данной ситуации возникли к опорникам «Зенита», которые не успели накрыть оппонента.

К счастью, оказавшись в крайне затруднительном положении, подопечные Семака тут же сократили отставание в счёте. Ярослав Ракицкий выполнил фирменную длинную диагональ в чужую штрафную на Дзюбу. В свою очередь Артём первым касанием обработал мяч, а вторым отправил его в далний угол. Данный гол стал для него дебютным в текущем сезоне ЛЧ.

Попутно форвард стал самым результативным российским футболистом в истории ЛЧ. С девятью голами в главном еврокубке Артём обошёл бывшего полузащитника «Спартака» Андрея Тихонова (8).

Забив, петербуржцы почувстовали уверенность в себе и на некоторое время завладели инициативой. Мало того Ерохин после скидки Дзюбы даже мог вывести сине-бело-голубых вперёд, но с линии штрафной пробил выше.

Впрочем, свои опасные моменты создавали и футболисты «Лацио». Как правило, они возникали в результате грубейших ошибок игроков «Зенита». Так, обрез Малкома на чужой половине привёл к выходу один на один Луиса Альберто с Кержаковым, но Михаил, грамотно перекрыв траекторию удара, спас команду. Выручил он и в добавленное арбитром время, когда Иммобиле, получив передачу от партнёра, бил, казалось, наверняка.

Помимо пропущенных мячей неприятным моментом для Семака стала травма Дугласа. На исходе получаса встречи бразилец неудачно столкнулся с соперником и покинул поле с огромным трудом. Продолжить игру он не смог, и вместо защитника тренерский штаб выпустил на поле Алексея Сутормина. При этом россиянин отправился на правый фланг обороны, а Кузяев переместился в центр.

Роковой пенальти в начале второго тайма

Второй тайм гости начали активно и даже нанесли несколько ударов по воротам. Они, впрочем, оказались не слишком опасными. А вот «Лацио» реализовал первый же момент, который создал после перерыва. «Зенит» потерял мяч в центре поля, и хозяева провели молниеносную атаку по правому флангу. Казалось, игроки петербуржцев успели вернуться назад, но Барриос крайне неаккуратно сыграл в подкате против Иммобиле и сбил того с ног в собственной штрафной. Судья без раздумий указал на «точку», а нападающий реализовал пенальти и оформил дубль. Кержаков угадал направление полёта мяча, но не достал его.

В сложившейся ситуации Семаку оставалось лишь делать замены, чтобы хотя бы немного освежить состав. По истечении часа игры тренерский штаб бросил в бой Леона Мусаева и Азмуна. А за 15 минут до финального свистка в игру вступили Азмун и 18-летний Даниил Шамкин.

В целом «Зенит» во второй половине встречи больше владел мячом, но это владение не выливалось в опасные моменты. Петербуржцы крайне редко проникали в чужую штрафную и, как правило, обходились дальними выстрелами. При этом Дзюба активно цеплялся за мяч, но не получил поддержки от уставшего Ерохина.

Вдобавок ещё на 48-й минуте жёлтую карточку получил Ловрен. Она стала для хорвата третьей в текущем сезоне ЛЧ, и он пропустит матч следующего тура с «Боруссией». Учитывая травмы Караваева и Дугласа, команда может остаться практически без линии защиты.

Мало того поражение во встрече с «Лацио» поставило крест на мечтах петербуржцев о выходе в плей-офф, поскольку «Боруссия» в параллельной игре с «Брюгге» одержала победу. Теперь чемпиону России остаётся бороться только за третью строчку. А серия матчей без побед на групповом этапе еврокубков для отечественных клубов возросла до 14.