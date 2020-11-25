«Зенит» проиграл «Лацио» в матче Лиги чемпионов

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Петербургский «Зенит» потерпел поражение от римского «Лацио» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Зенит» проиграл «Лацио» в матче Лиги чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу Лацио принёс дубль Чиро Иммобиле, отличившегося на 3-й и реализовавшего пенальти на 55-й минутах. Ещё один мяч в активе Марко Пароло.

«Зенит» ответил голом Артёма Дзюбы, забившего на 25-й минуте.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Брюгге», а «Лацио» в Дормунде встретится с «Боруссией».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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