«Краснодар» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

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Российский футбольный клуб «Краснодар» потерял математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
«Краснодар» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
  • Reuters

После проигрыша испанской «Севилье» в матче четвёртого тура группового этапа в активе «Краснодара» 1 очко, как и у французского Ренна, уступившего лондонскому «Челси».

Таким образом, испанский и английский клубы, набрав по 10 очков, гарантировали себе выход в плей-офф за два тура до завершения группового этапа, а «Краснодар» и «Ренн» поборются за путёвку в Лигу Европы, которая достанется команде, занявшей третье место в группе.

Ранее сообщалось, что «Челси» победил «Ренн» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ.

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