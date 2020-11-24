«Челси» победил «Ренн» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ

Лондонский «Челси» одержал победу над «Ренном» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Ренне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Челси» принесли голы Калума Хадсон-Одои и Оливье Жиру, отличившихся на 22-й и 90+1-й минутах соответственно.

«Ренн» ответил голом Серу Гирасси, забившего на 85-й минуте.

Таким образом, благодаря победе над «Ренном» и проигрышу российского «Краснодара» «Челси» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с испанской «Севильей», а «Ренн» в гостях встретится с российским «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов.