«Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
- Reuters
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Севилья» забила первой. Уже на четвёртой минуте отличился Иван Ракитич.
«Краснодар» ответил голом Вандерсона на 56-й минуте.
Победу испанской команде принёс гол Мунира Эль-Хаддади, забившего на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
В следующем туре «Краснодар» на своём поле примет французский «Ренн», а «Севилья» дома сыграет с лондонским «Челси».
Ранее Марко Николич выразил уверенность, что «Локомотив» готов к матчу с «Атлетико» в Лиге чемпионов.