«Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов

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Российский «Краснодар» потерпел поражение от испанской «Севильи» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Севилья» забила первой. Уже на четвёртой минуте отличился Иван Ракитич.

«Краснодар» ответил голом Вандерсона на 56-й минуте.

Победу испанской команде принёс гол Мунира Эль-Хаддади, забившего на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

В следующем туре «Краснодар» на своём поле примет французский «Ренн», а «Севилья» дома сыграет с лондонским «Челси».

Ранее Марко Николич выразил уверенность, что «Локомотив» готов к матчу с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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