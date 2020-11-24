«Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов

Российский «Краснодар» потерпел поражение от испанской «Севильи» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Севилья» забила первой. Уже на четвёртой минуте отличился Иван Ракитич.

«Краснодар» ответил голом Вандерсона на 56-й минуте.

Победу испанской команде принёс гол Мунира Эль-Хаддади, забившего на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

В следующем туре «Краснодар» на своём поле примет французский «Ренн», а «Севилья» дома сыграет с лондонским «Челси».

Ранее Марко Николич выразил уверенность, что «Локомотив» готов к матчу с «Атлетико» в Лиге чемпионов.