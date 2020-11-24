Николич уверен, что «Локомотив» готов к матчу с «Атлетико» в ЛЧ

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».

«Уверен, что мы готовы. В Москве была трудная игра, но теперь мы знаем соперника ещё лучше, чем перед прошлым матчем. Я хочу видеть на поле уверенную команду с дисциплиной и тактикой каждую минуту игры. Невозможно играть без дисциплины. В Лиге чемпионов против такой команды нужна дисциплина каждую секунду. Если будет так, то результат будет хорошим. «Атлетико» — качественная и опытная команда, которая много лет играет на высоком уровне, но у нас есть шансы. Правда всегда на поле», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

Он также рассказал, какой результат он будет считать хорошим.

«Если ты думаешь о ничьей, ты проиграешь. Я хочу верить в победу. Но победим мы или нет, сказать не могу», — добавил специалист.

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 25 ноября в 23:00 мск.

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