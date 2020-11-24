Крыховяк раскрыл значение Лиги чемпионов для «Локомотива»

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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о том, какое значение для клуба имеет участие в Лиге чемпионов.
Крыховяк раскрыл значение Лиги чемпионов для «Локомотива»

По его словам, «Локо» жизненно необходимо участвовать в турнире. Он также назвал Лигу чемпионов приоритетной задачей для команды.

«Именно поэтому ты хочешь выкладываться по максимуму и доказывать, что заслуживаешь право играть в Лиге чемпионов. Что ты попал туда не благодаря удаче или каким-то другим случайным обстоятельствам. Я считаю, наша команда движется в верном направлении. Мы развиваемся, и для нас очень важно каждый сезон играть в Лиге чемпионов», — цитирует Крыховяка сайт УЕФА.

Крыховяк также высказался о русских морозах.

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