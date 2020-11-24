Крыховяк высказался о русских морозах

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Польский легионер «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о том, как переносит морозы в России.
Крыховяк высказался о русских морозах
  • © REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Футболист признался, что ему по душе больше тёплая погода, но и холода его не тревожат.

«Мне больше по душе тёплая погода, но холода меня не тревожат. Для меня это было новое место, и я с радостью туда поехал, предвкушая новые испытания. Так что я счастлив. Играю за «Локомотив» уже третий год и очень рад, что принял предложение переехать в Москву», — цитирует Крыховяка сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что матч «Атлетико» — «Локомотив» в Лиге чемпионов обслужит словенская бригада арбитров.

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