Матч «Атлетико» — «Локомотив» обслужит словенская бригада арбитров

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судейскую бригаду на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом».
Матч «Атлетико» — «Локомотив» обслужит словенская бригада арбитров
  • Pixabay

Матч обслужит словенский арбитр Славко Винчич. Помогать ему будут соотечественники Томаш Кланчник и Андраж Ковачич. Четвёртый судья — словенец Раде Обренович. За VAR на матче будут отвечать представители Германии Бастьян Данкерт и Бибиана Штайнхаус.

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится 25 ноября в Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано».

Ранее сообщалось, что британский арбитр Оливер обслужит матч «Лацио» и «Зенита» в ЛЧ.

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