Матч «Атлетико» — «Локомотив» обслужит словенская бригада арбитров
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Матч обслужит словенский арбитр Славко Винчич. Помогать ему будут соотечественники Томаш Кланчник и Андраж Ковачич. Четвёртый судья — словенец Раде Обренович. За VAR на матче будут отвечать представители Германии Бастьян Данкерт и Бибиана Штайнхаус.
Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится 25 ноября в Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано».
Ранее сообщалось, что британский арбитр Оливер обслужит матч «Лацио» и «Зенита» в ЛЧ.