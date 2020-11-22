Британский арбитр Оливер обслужит матч «Лацио» и «Зенита» в ЛЧ

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах «Краснодар» — «Севилья» и «Лацио» — «Зенит» в четвёртом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на матч «Краснодара» с «Севильей» назначена итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Помогать ему на линиях будут Чиро Карбоне и Джорджио Перетти. Работать на VAR будет Марко Ди Белло, а резервным рефери выступит Фабио Мареска.

Встречу «Лацио» с «Зенитом» рассудит британец Майкл Оливер. Его ассистенты — Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За VAR будет отвечать Крис Кэванах. Резервный арбитр — Эндрю Мэдли.

Матч «Краснодар» — «Севилья» состоится 24 ноября в Краснодаре, а игра между «Лацио» и «Зенитом» пройдёт в этот же день в Риме.

Ранее «Севилья» победила «Сельту» в Примере перед матчем ЛЧ с «Краснодаром».