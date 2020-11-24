Дзюба сыграет в стартовом составе «Зенита» на матч ЛЧ с «Лацио»

Пресс-служба российского футбольного клуба «Зенита» огласила стартовый состав команды на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с римским «Лацио».

С первых минут на поле «Стадио Олимпико» в составе «Зенита» выйдут Михаил Кержаков, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дуглас дос Сантос, Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Далер Кузяев. Александр Ерохин, Малком, Артём Дзюба.

В резерве остались Андрей Лунёв, Александр Васютин, Данила Прохин, Леон Мусаев, Алексей Сутормин, Сердар Азмун. Себастьян Дриусси и Даниил Шамкин.

Встреча состоится 24 ноября и начнётся в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что Властимил Петржела назвал ужасным выступление «Зенита» в еврокубках.