Дзюба сыграет в стартовом составе «Зенита» на матч ЛЧ с «Лацио»

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Пресс-служба российского футбольного клуба «Зенита» огласила стартовый состав команды на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с римским «Лацио».
Дзюба сыграет в стартовом составе «Зенита» на матч ЛЧ с «Лацио»
  • globallookpress.com

С первых минут на поле «Стадио Олимпико» в составе «Зенита» выйдут Михаил Кержаков, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дуглас дос Сантос, Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Далер Кузяев. Александр Ерохин, Малком, Артём Дзюба.

В резерве остались Андрей Лунёв, Александр Васютин, Данила Прохин, Леон Мусаев, Алексей Сутормин, Сердар Азмун. Себастьян Дриусси и Даниил Шамкин.

Встреча состоится 24 ноября и начнётся в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что Властимил Петржела назвал ужасным выступление «Зенита» в еврокубках.

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