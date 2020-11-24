Петржела назвал ужасным выступление «Зенита» в еврокубках
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- РИА Новости
По словам чешского специалиста, в выездной встрече с «Лацио» петербургскому клубу можно рассчитывать максимум на ничью, хотя лично он желал бы победы «Зениту».
«Матчи в Лиге чемпионов показали, что «Зенит» никакой. Они ужасно выступают в Европе. О выходе питерцев из группы не может быть и речи. Мало того, они и в Лигу Европы не выйдут. «Лацио», наоборот, борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».
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