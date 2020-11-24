Петржела назвал ужасным выступление «Зенита» в еврокубках

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела скептически оценил шансы команды на успешное выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

По словам чешского специалиста, в выездной встрече с «Лацио» петербургскому клубу можно рассчитывать максимум на ничью, хотя лично он желал бы победы «Зениту».

«Матчи в Лиге чемпионов показали, что «Зенит» никакой. Они ужасно выступают в Европе. О выходе питерцев из группы не может быть и речи. Мало того, они и в Лигу Европы не выйдут. «Лацио», наоборот, борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Гжегож Крыховяк раскрыл значение Лиги чемпионов для «Локомотива».