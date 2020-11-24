Петржела назвал ужасным выступление «Зенита» в еврокубках

Короткая ссылка
Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела скептически оценил шансы команды на успешное выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Петржела назвал ужасным выступление «Зенита» в еврокубках
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

По словам чешского специалиста, в выездной встрече с «Лацио» петербургскому клубу можно рассчитывать максимум на ничью, хотя лично он желал бы победы «Зениту».

«Матчи в Лиге чемпионов показали, что «Зенит» никакой. Они ужасно выступают в Европе. О выходе питерцев из группы не может быть и речи. Мало того, они и в Лигу Европы не выйдут. «Лацио», наоборот, борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Гжегож Крыховяк раскрыл значение Лиги чемпионов для «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить