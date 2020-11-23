Семак рассказал о ситуации с травмированными футболистами «Зенита» перед матчем с «Лацио»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированным игроками команды перед матчем четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с римским «Лацио».
Семак рассказал о ситуации с травмированными футболистами «Зенита» перед матчем с «Лацио»
  • РИА Новости

«Пауза на сборные сработала в минус для наших игроков. Караваев получил повреждение. То же касается Вендела. У Кругового был сомнительный тест. И не прилетел Оздоев. Азмун и Дриусси прилетели, но они пока только набирают форму», — цитирует Семака Sport24.

По его словам, у многих игроков было мало времени для восстановления после матчей сборных. Он отметил, что Малком может выйти, но он тренировался всего несколько дней и многое будет зависеть от его состояния.

«Посмотрим, кто где будет играть. Кто в каком состоянии. Решение будем принимать прямо перед матчем. Возможно, кто-то сыграет не на своей позиции», — добавил Семак.

Встреча между «Лацио» и «Зенитом» пройдёт 24 ноября в Риме. 

Ранее Александр Кержаков высказался о возможном возвращении Халка в «Зенит».

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