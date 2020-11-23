Кержаков высказался о возможном возвращении Халка в «Зенит»

Бывший форвард «Зенита», который ныне является главным тренером «Томи», Александр Кержаков поделился мнением по поводу возможного возвращения бразильского нападающего Халка в петербургский клуб.

«Необходим ли Халк команде? Смотря где. Крайнего полузащитника вряд ли он сможет играть. Форварда — не знаю. Халк — очень качественный игрок. Наверное, сейчас, придя в команду, он будет её лучшим футболистом и лучшим даже в нашем чемпионате. В принципе, если «Зенит» хочет переходить на игру в три форварда и Халк будет играть справа со смещением в центр, может быть» — цитирует Кержакова «РБ-Спорт».

Халк выступал за «Зенит» на протяжении четырёх лет, а в июне 2016-го перешёл в «Шанхай СИПГ» за почти €56 млн. Форвард сыграл за петербуржцев 148 матчей, записав на свой счёт 76 забитых мячей и 60 результативных передач.

Ранее агент заявил, что Халк не планирует возвращаться в Россию.