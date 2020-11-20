Агент заявил, что Халк не планирует возвращаться в Россию

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Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о возможном возвращении бразильского форварда Халка в петербургский «Зенит».
Агент заявил, что Халк не планирует возвращаться в Россию
  • РИА Новости

«Халк хочет вернуться в «Порту». Здесь это ни для кого не секрет. Думаю, в ближайшее время о контракте будет объявлено официально, всё идёт к этому. История с Россией для него закрыта», — приводит слова Барбозы «РБ-Спорт».

Он отметил, что 34-летний форвард находится в хорошей форме и ещё несколько лет сможет выступать на высоком уровне.

«Для него важно вновь почувствовать вкус европейского футбола, вкус Лиги чемпионов. Думаю, в Китае он по этому соскучился», — добавил агент.

Халк выступал за «Зенит» на протяжении четырёх лет, а в июне 2016-го перешёл в «Шанхай СИПГ» за почти €56 млн. Форвард сыграл за петербуржцев 148 матчей, записав на свой счёт 76 забитых мячей и 60 результативных передач.

Ранее появилась информация, что «Зенит» намерен вернуть Халка и платить бразильцу €3 млн.

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