Источник: «Зенит» намерен вернуть Халка и платить бразильцу €3 млн

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Петербургский «Зенит» включился в борьбу за форварда «Шанхай Шанган» Халка
Источник: «Зенит» намерен вернуть Халка и платить бразильцу €3 млн
  • РИА Новости

Об этом сообщает A Bola. По информации источника, петербургский клуб, за который 34-летний бразилец выступал с 2012 по 2016 год, хочет вернуть футболиста. «Зенит» предлагает Халку зарплату вдвое выше, чем претендующий на игрока «Порту». Сообщается, что в России форварду готовы платить около €3 млн в год.

На счету Халка семь голов и одна результативная передача в 18 матчах за «Шанхай» в нынешнем сезоне. Контракт футболиста с китайским клубом действует до 31 декабря 2020 года.

Ранее юрист сообщил, что шантажисты Дзюбы могут получить до семи лет тюрьмы.

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