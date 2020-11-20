Источник: «Зенит» намерен вернуть Халка и платить бразильцу €3 млн

Петербургский «Зенит» включился в борьбу за форварда «Шанхай Шанган» Халка

Об этом сообщает A Bola. По информации источника, петербургский клуб, за который 34-летний бразилец выступал с 2012 по 2016 год, хочет вернуть футболиста. «Зенит» предлагает Халку зарплату вдвое выше, чем претендующий на игрока «Порту». Сообщается, что в России форварду готовы платить около €3 млн в год.

На счету Халка семь голов и одна результативная передача в 18 матчах за «Шанхай» в нынешнем сезоне. Контракт футболиста с китайским клубом действует до 31 декабря 2020 года.

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