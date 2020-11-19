Юрист сообщил, что шантажисты Дзюбы могут получить до семи лет тюрьмы

Юрист Артём Каракасиян выразил мнение, что люди, которые шантажировали нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, могут получить до семи лет лишения свободы.

По его словам, требования о передаче денежных средств при угрозе распространения личной информации являются уголовным преступлением по статье «вымогательство».

«Если конкретно рассматривать историю с Дзюбой, то злоумышленники могут получить до семи лет лишения свободы. Это связано с тем, что в деле присутствуют отягчающие обстоятельства: вымогательство в особо крупном размере, и сама информация, которую опубликовали, носит порочащий характер для потерпевшего», — сказал Каракасиян в подкасте «SILA Права».

Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характера с участием футболиста.

Ранее юрист Артём Каракасиян высказался о скандальной ситуации вокруг Дзюбы.