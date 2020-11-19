Юрист Каракасиян высказался о скандальной ситуации вокруг Дзюбы

Юрист Артём Каракасиян прокомментировал скандальную ситуацию вокруг нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.

«В подобной ситуации возможны два варианта. Первый — фото и видео сексуального характера распространяют сами их получатели. Лицо получает такой контент от своего партнёра и потом по какой-то причине, чаще всего из-за желания отомстить, публикует его в интернете. Это очень распространённое явление, для него даже есть специальное понятие в юриспруденции — «порноместь». Во многих странах такие действия составляют отдельное уголовное преступление сексуального характера», — сказал Каракасиян в подкасте «SILA Права».

По его словам, в России нет подобной статьи, но подобные действия подпадают под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни, а иногда, в зависимости от содержания контента, это может подпадать под статью о незаконном распространении порнографических материалов.

«Второй вариант — когда фото или видео попадает к третьим лицам вследствие взлома аккаунта в социальных сетях, компьютера или телефона. В данном случае может иметь место неправомерный доступ к компьютерной информации, запрещённый ст. 272 УК РФ, либо нарушение тайны переписки, то есть ст. 138 УК РФ. И в том, и в другом варианте есть состав уголовного преступления», — добавил Каракасиян.

Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за того, что в интернете было опубликовано видео интимного характера с участием футболиста.

Ранее Василий Уткин высказался о влиянии невызова Дзюбы на недавние результаты сборной России по футболу.