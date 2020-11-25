Гилерме вернулся в стартовый состав «Локомотива» на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

Маринато Гилерме вернулся в стартовый состав «Локомотива» и с первых минут начнёт матч группового этапа с «Атлетико».

© Александр Вильф

РИА Новости

Линию обороны составят Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мурило и Мацей Рыбусь. В полузащите сыграют Владислав Игнатьев, Даниил Куликов, Гжегож Крыховяк, Франсуа Камано и Антон Миранчук. Место на острие нападения займёт Зе Луиш. Ранее Николич перед матчем с «Атлетико» поделился подробностями своей биографии. Наш состав на матч #АтлетикоЛоко ⚡️#UCLpic.twitter.com/lkFMNVvKH0 — «Локомотив» (@fclokomotiv) November 25, 2020