Гилерме вернулся в стартовый состав «Локомотива» на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Линию обороны составят Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мурило и Мацей Рыбусь.
В полузащите сыграют Владислав Игнатьев, Даниил Куликов, Гжегож Крыховяк, Франсуа Камано и Антон Миранчук.
Место на острие нападения займёт Зе Луиш.
Ранее Николич перед матчем с «Атлетико» поделился подробностями своей биографии.
Наш состав на матч #АтлетикоЛоко ⚡️#UCLpic.twitter.com/lkFMNVvKH0— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 25, 2020