Гилерме вернулся в стартовый состав «Локомотива» на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

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Маринато Гилерме вернулся в стартовый состав «Локомотива» и с первых минут начнёт матч группового этапа с «Атлетико».
Гилерме вернулся в стартовый состав «Локомотива» на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Линию обороны составят Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мурило и Мацей Рыбусь. 

В полузащите сыграют Владислав Игнатьев, Даниил Куликов, Гжегож Крыховяк, Франсуа Камано и Антон Миранчук. 

Место на острие нападения займёт Зе Луиш.

Ранее Николич перед матчем с «Атлетико» поделился подробностями своей биографии. 

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