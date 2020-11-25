Николич поделился подробностями своей биографии перед матчем с «Атлетико»

Наставник «Локомотива» Марко Николич рассказал о своей тренерской карьере.

Он уточнил, что закончил играть 19 лет из-за травмы, поскольку понимал, что не сможет вернуться на свой прежний уровень.

По словам Николича, он мог бы выступать на среднем уровне, или даже ниже среднего.

«Тогда я сразу пришел в клуб где играл много лет и стал тренером молодежной команды, проработав 6-7 лет. Закончил два университета. Потом стал главным тренером сборной Сербии U19, а затем стал самым молодым тренером в профессиональной лиге на Балканах, думаю, за всю историю. Мне было 27-28 лет. С этого момента я работаю каждый год без паузы. В голове сказал сам себе, что попробую стать тренером, но если хочешь делать эту работу, то должен быть лучшим в этом деле, а не обычным», — поведал Николич каналу «Локомотива» в Youtube.

Он также назвал представителей мира футбола счастливыми людьми, поскольку они занимаются работой, которую любят. Николич считает это самым важным в жизни.

«Не многие люди занимаются тем, о чем мечтали в детстве. Если потеряешь эту страсть, начнешь думать, что это трудно и думать только о деньгах, это не хорошая дорога. Без страсти не бывает футбола», — резюмировал сербский специалист.

25 ноября «Локомотив» сыграет с «Атлетико» в Мадриде на групповой стадии Лиги чемпионов.

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