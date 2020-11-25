Крыховяк сравнил жизнь в России с диснеевским мультфильмом

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от жизни в России.

«Раньше я много слышал о Санкт-Петербурге, какой это фантастический город. Но я предпочитаю Москву. Когда ты находишься в центре Москвы, на Красной площади, где Кремль и собор Василия Блаженного, ощущение такое, словно попал в диснеевский мультик. Это восхитительно, просто невероятно», — приводит слова Крыховяка официальный сайт УЕФА.

30-летний поляк выступает за «Локомотив» с 2018 года.

Ранее Игнатьев назвал главную задачу «Локомотива» в матче ЛЧ с «Атлетико».