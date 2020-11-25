Крыховяк сравнил жизнь в России с диснеевским мультфильмом

Короткая ссылка
Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от жизни в России.
Крыховяк сравнил жизнь в России с диснеевским мультфильмом
  • © REUTERS/Aleksandra Szmigiel

«Раньше я много слышал о Санкт-Петербурге, какой это фантастический город. Но я предпочитаю Москву. Когда ты находишься в центре Москвы, на Красной площади, где Кремль и собор Василия Блаженного, ощущение такое, словно попал в диснеевский мультик. Это восхитительно, просто невероятно», — приводит слова Крыховяка официальный сайт УЕФА.

30-летний поляк выступает за «Локомотив» с 2018 года.

Ранее Игнатьев назвал главную задачу «Локомотива» в матче ЛЧ с «Атлетико».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить