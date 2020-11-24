Игнатьев назвал главную задачу «Локомотива» в матче ЛЧ с «Атлетико»

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Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
Игнатьев назвал главную задачу «Локомотива» в матче ЛЧ с «Атлетико»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Задача номер один — набрать наконец-то очки. Дома мы сыграли неплохо. Постараемся увезти очки отсюда. Даже если сил уже нет, их нужно найти. И в чемпионате, и в Лиге чемпионов очень важные матчи. Грех жаловаться на такой график, ничего не поделать — нужно выходить на поле и играть», — приводит слова Игнатьева пресс-служба клуба.

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 25 ноября и начнётся в 23:00 мск.

Ранее Марко Николич выразил уверенность, что «Локомотив» готов к матчу с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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