Игнатьев назвал главную задачу «Локомотива» в матче ЛЧ с «Атлетико»

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».

«Задача номер один — набрать наконец-то очки. Дома мы сыграли неплохо. Постараемся увезти очки отсюда. Даже если сил уже нет, их нужно найти. И в чемпионате, и в Лиге чемпионов очень важные матчи. Грех жаловаться на такой график, ничего не поделать — нужно выходить на поле и играть», — приводит слова Игнатьева пресс-служба клуба.

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 25 ноября и начнётся в 23:00 мск.

Ранее Марко Николич выразил уверенность, что «Локомотив» готов к матчу с «Атлетико» в Лиге чемпионов.