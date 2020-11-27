Камбэк «Бенфики» с 0:2, спасение «Лестера» на 95-й минуте и гол Уинкса с 45 метров: чем запомнился 4-й тур Лиги Европы

«Арсенал» досрочно гарантировал себе путёвку в плей-офф Лиги Европы и повторил рекорд «Зенита», а гол Джейми Варди на 95-й минуте помог «Лестеру» взять очки в матче с «Брагой». «Бенфика» ушла от поражения в противостоянии с «Рейнджерс», уступая по ходу встречи со счётом 0:2, а «Карабах» не смог удержать преимущество в игре с «Сивасспором». «Милан» во второй раз подряд не смог обыграть «Лилль», а АЕК под руководством Массимо Карерры крупно проиграл «Заре». Чем запомнился 4-й тур группового этапа Лиги Европы — в материале RT.

Рекорд «Арсенала» и спасение «Лестера»

По итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы определились четыре участника 1/16 финала турнира. Одним из первых это сделал лондонский «Арсенал», гарантировавший себе минимум второе место в квартете B. Подопечные Микеля Артеты пока не потеряли ни одного очка в текущем розыгрыше, а в последнем матче не оставили шансов «Мольде» в гостях — 3:0. Отличились Николя Пепе, Рейсс Нелсон и Фоларин Балогун. Последнему из них хватило всего одной попытки, чтобы впервые отличиться во взрослом футболе.

«Арсенал» упрочил свои позиции в статусе лидера группы и в третий раз в истории гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы после четырёх туров. Ранее подобным мог похвастаться лишь «Зенит».

Компанию «Арсеналу» составил «Хоффенхайм», также не потерявший ни одного очка. На этот раз подопечные Себастьяна Хёнеса на выезде обыграли «Слован». Исход матча решился лишь в последнюю четверть часа: на 77-й минуте отличился Кристоф Баумгарнтер, а на исходе основного времени Андрей Крамарич реализовал пенальти.

В группе А «Роме» для досрочного завоевания путёвки в плей-офф хватило десяти очков, а решающей стала победа над ЧФР — 2:0. В начале второго тайма Габриэл Дебелюх отправил мяч в собственные ворота, а затем Жордан Верету точно исполнил 11-метровый. Римляне не пропустили в третьей еврокубковой встрече подряд, чего им не удавалось с марта 2007 года.

«Лестер» испытал серьёзные проблемы в гостевом матче с «Брагой» и был вынужден довольствоваться лишь ничьёй, но всё равно сумел досрочно завоевать путёвку в плей-офф. По ходу встречи подопечные Брендана Роджерса трижды оказывались в роли догоняющих, но неизменно отыгрывались. Всего на «Мунисипал ди Брага» было забито шесть мячей, а самыми насыщенными получились последние 17 минут встречи.

На 78-й Люк Томас сравнял счёт (2:2) и в возрасте 19 лет 169 дней стал самым молодым игроком «Лестера», забивавшим в еврокубках. Однако на исходе основного времени Франсержио ворвался в штрафную гостей и переиграл Каспера Шмейхеля. Поражение англичан закручивало бы интригу в квартете G, но своё веское слово сказал Джейми Варди. На пятой компенсированной минуте форвард замкнул прострел Марка Олбрайтона.

Крупная победа «Тоттенхэма» и 23 удара «Наполи»

Другие фавориты турнира пока хоть и не гарантировали себе путёвки в плей-офф, зато одержали очередные победы и продолжили борьбу за первую строчку в своих группах. В матче с «Лудогорцем» Жозе Моуринью выставил на поле полудублирующий состав, но это не помешало «Тоттенхэму» отправить в ворота противника четыре безответных мяча. Главным героем встречи стал Винисиус Мораис, который не только оформил дубль за 18 минут, но и отметился результативной передачей на Лукаса Моуру. При этом самым красивым стал гол Гарри Уинкса, забросившего мяч за шиворот голкиперу с 45 метров.

«Байер» в противостоянии с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы также забил четыре мяча, но не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности — 4:1. Подопечные Петера Боша с 14 голами укрепились в статусе самой результативной команды турнира. А «Гранада» заставила понервничать своих поклонников и с минимальным преимуществом взяла верх над «Омонией» (2:1), забив решающий гол лишь на 73-й минуте.

«Наполи» почтил память ушедшего из жизни Диего Марадоны и оставил не у дел «Риеку». Подопечные Дженнаро Гаттузо вышли на игру в футболках с десятым номером и фамилией легендарного футболиста и были сверхмотивированы. Как подтверждение тому — лучший результат клуба по числу ударов по воротам (23) в нынешнем сезоне. Тем не менее, в отчётной встрече было забито всего два мяча: Армандо Анастасио отметился автоголом под занавес первого тайма, а Ирвинг Лосано отличился в середине второго игрового отрезка.

Осечка «Милана» и победа «Зари»

Другие гранды европейского футбола были не так успешны в своих матчах 4-го тура ЛЕ. «Милан» не смог реабилитироваться за крупное поражение от «Лилля» на «Сан-Сиро» и добыл во Франции лишь ничью — 1:1.

Неудачно выступили и испанские гранды. Текущий лидер Примеры «Реал Сосьедад» неожиданно оступился в противостоянии с АЗ, не сумев ни разу огорчить Марко Бизота. Одна из самых продуктивных команд турнира (56 голевых моментов, больше только у «Тоттенхэма»), нанесла 11 ударов по воротам, но только один из них пришёлся в створ. «Вильярреал» же хоть и нашёл ключи к обороне «Маккаби» из Тель-Авива, но сумел забить лишь раз. На 45-й минуте счёт открыл Алехандро Баэна, но Александар Пешич быстро восстановил статус-кво.

Продолжает штормить и «Ниццу». В нынешнем розыгрыше Лиги Европы подопечные Патрика Виейра потерпели уже три поражения, причём последние два — от скромной «Славии» (2:3, 1:3).

Массимо Каррера также не может похвастаться серьёзными достижениями в ходе своей первой европейской кампании на посту главного тренера АЕКа. После четырёх туров коллектив имеет в своём активе всего три очка и лишь по дополнительным показателям обходит луганскую «Зарю». При этом если в гостях греки разгромили прямого конкурента со счётом 4:1, то дома пропустили три безответных мяча. Во время матча 4-го тура своим соотечественникам помог украинец Евгений Шахов. Именно после его удаления и произошли все три взятия ворот.

Поражение «Карабаха» и камбэк «Бенфики»

Помимо «Лестера», в ходе 4-го тура ряд команд сумели вернуться в игру, уступая по ходу матча. Один из самых ярких камбэков произошёл в Глазго, где «Бенфика» смогла вырвать ничью у «Рейнджерс». К середине второго тайма хозяева владели комфортным преимуществом в два мяча, но гостям потребовалось всего три минуты, чтобы восстановить равенство в счёте. На 78-й они спровоцировали автогол в исполнении Джеймса Тавернье, а затем отличный удар из пределов штрафной удался вышедшему на замену Пицци.

ПСВ и вовсе сумел добиться победы, уступая 0:2 на 13-й минуте. Камбэк удалось организовать довольно быстро — уже в начале второго тайма на табло горели 3:2 в пользу хозяев. Первые два мяча стали результатом удачного взаимодействия Коди Гакпо и Чакванонсо Мадуэке, записавших на свой счёт по голу и передаче, а точку в матче поставил Дониэлл Мален.

Захватывающим получился сюжет матча между «Стандардом» и «Лехом». Проблемы у бельгийцев начались ещё в добавленное к первому тайму время, когда второй «горчичник» получил Мамаду Улар, а на исходе часа игры они оказались в роли догоняющих. Однако уже спустя три минуты «Стандард» отыгрался, в середине тайма был удалён защитник гостей Джордже Црномаркович, а на 93-й минуте льежский клуб сумел добыть победу.

Не смог удержать преимущество и «Карабах», который был близок к тому, чтобы набрать первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, но проиграл «Сивасспору» — 2:3. Турки дважды отыгрывались по ходу противостояния, а на 79-й минуте вырвали победу. Дублем отметился экс-нападающий сборной Кот-д'Ивуара Аруна Коне, в ноябре отметивший своё 37-летие.