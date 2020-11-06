200-й гол Кейна, первое поражение «Милана» в 25 матчах и спасение «Бенфики»: чем запомнился третий тур Лиги Европы

Гарри Кейн забил 200-й мяч за «Тоттенхэм», а «Арсенал» и «Лестер» разгромили «Молде» и «Брагу» соответственно. «Милан» крупно уступил «Лиллю» и потерпел первое поражение за 242 дня, а «Наполи» одержал волевую победу над «Риекой». «Бенфика» в меньшинстве сыграла вничью с «Рейнджерс», уступая по ходу встречи с разницей в два мяча, а «Рапид» взял верх над «Дандолком», трижды отличившись в последние 15 минут матча. RT рассказывает, чем запомнился третий тур группового этапа Лиги Европы.

Уверенные победы лидеров

Третий тур в Лиги Европы стал самым результативным в истории соревнований, а по его окончании осталось всего четыре команды, которые избежали очковых потерь. Примечательно, что волей жребия все они играли дома.

Так, «Лестер» отправил четыре безответных мяча в ворота «Браги», два из которых на свой счёт записал Келечи Ихеаначо.

«Арсенал» же, хоть и позволил «Мольде» открыть счёт, впоследствии четырежды огорчил Андреаса Линде. Примечательно, что дважды вратаря застали врасплох собственные футболисты— Кристоффер Хёуген и Шерифф Синюан отметились автоголами. Таким образом, в активе «канониров» стало 15 побед в последней 21 встрече в рамках турнира. Подобным похвастаться не может ни один коллектив.

Также девять очков в активе «Хоффенхайма» и «Вильярреала». Немцы не оставили шансов «Словану» из Либереца. Встреча закончилась со счётом 5:0, а Мунас Даббур и Саркис Адамян отличились по два раза. Причём если израильтянину потребовалось семь минут, то армянину — пять.

В свою очередь, испанцы на своём поле разгромили «Маккаби» из Тель-Авива, а на настрое хозяев не сказался даже сдвиг начала матча из-за ливня. Подопечные Унаи Эмери ограничились четырьмя голами, а главным героем стал Карлос Бакка. На счету опытного колумбийца дубль и передача. Примечательно, что в последний раз он дважды поражал ворота соперника в Лиге Европы пять лет назад — тогда в финале не повезло украинскому «Днепру».

Очередную победу на групповой стадии одержала «Рома», а ярче других выступил Борха Майораль. Форвард доказал, что римляне не зря арендовали его у «Реала», и оформил дубль. Также первым голом в сезоне отметился Генрих Мхитарян. «Гранада» же ограничилась всего двумя точными ударами и без проблем взяла верх над «Омонией». Причём футболисты с Кипра более 45 минут провели в меньшинстве.

«Тоттенхэм» реабилитировался за поражение от «Антверпена» и легко расправился с «Лудогорцем» — 3:1. Для Гарри Кейна этот матч стал знаменательным сразу по двум причинам. Во-первых, он в 300-й раз вышел на поле в футболке «шпор», а во-вторых, отметился 200-м голом за клуб. По этому показателю он уступает лишь Бобби Смиту и Джимми Гривзу. В актив эту встречу может занести и его звёздный партнёр по атаке. Сон Хын Мин появился на поле на 61-й минуте, а уже спустя 17 секунд стал автором голевой передачи на Джовани Ло Чельсо.

Сенсации в Милане и Праге

При этом «Милан» потерпел сенсационное поражение и лишился первого места в группе H. Подопечные Стефано Пиоли на своём поле не смогли ничего противопоставить «Лиллю» и уступили со счётом 0:3. Юсуф Языджи отличился трижды и стал первым футболистом в истории еврокубков, которому удалось оформить два хет-трика на выезде в рамках одного сезона. После трёх туров турок расположился на первой строчке в гонке бомбардиров и опережает ближайших преследователей на два мяча.

Для «Милана» это поражение стало тем более обидным, что прервало впечатляющую беспроигрышную серию во всех турнирах. До настоящего момента россонери не знали поражений в 24 встречах подряд, а их последняя неудача была датирована 8 марта. 242 дня назад они не смогли справиться с «Дженоа».

Второе поражение на групповой стадии потерпела «Ницца». Причём если её неудача в Леверкузене вряд ли вызвала удивление, то фиаско в Праге стало неожиданным. Подопечные Патрика Виейры пропустили уже на 16-й минуте, усилиями Амина Гуири сумели восстановить паритет, но к середине второго тайма уступали уже с разницей в два мяча. В компенсированное время Дан Ндой сократил отставание до минимального, но на большее гостей не хватило.

Характер «Байера» и «Наполи»

«Байер» неожиданно испытал проблемы в выездном противостоянии с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. Немцы открыли счёт уже на пятой минуте, но к 25-й проигрывали с разницей в один мяч. Дубль в составе израильтян оформил Элтон Аколатсе. Однако подопечные Петера Боша смогли переломить ход встречи и взять верх со счётом 4:2. Ямаец Леон Бэйли также отличился дважды.

Успешную серию в турнире продлил «Наполи». Подопечные Дженнаро Гаттузо также оказались в роли догоняющих, но продемонстрировали характер и добились успеха. Причём победу им принёс защитник соперника Филип Браут, рикошетом от которого мяч оказался в сетке. Примечательно, что последний раз адзурри одерживали полевую победу в рамках первенства в 2015 году. Тогда они взяли верх над московским «Динамо» благодаря хет-трику Гонсало Игуаина.

Триллер в Вене и камбэк в Лиссабоне

Гораздо более остросюжетным получилось противостояние «Рапида» и «Дандолка». По истечении первой половины тайма соперники отличились по разу, а главные события развернулись в самой концовке матча. В период с 79-й по 90-ю минуту австрийцы забили трижды и установили личный рекорд результативности в концовках встреч в Лиге Европы. Ирландцы до последнего сопротивлялись, а благодаря двум точным ударам Дэвида Макмиллана с пенальти сумели сократить отставание до минимального, но на большее их не хватило. Коллектив из Вены выиграл со счётом 4:3 и набрал первые очки в нынешнем розыгрыше турнира.

Тем временем «Бенфика» вырвала ничью в матче с «Рейнджерс». Причём подопечные Жоржи Жезуша не только уступали с разницей в два мяча, но и играли вдесятером с 19-й минуты. Николас Отаменди совершил «фол последней надежды» в метре от собственной штрафной и получил прямую красную карточку.

К 51-й минуте хозяева уступали со счётом 1:3 и вряд ли могли рассчитывать на очки, но в концовке перевернули ход встречи. В роли спасителя выступил Дарвин Нуньес. Сначала он ассистировал Рафаэлу Силве, а в добавленное время реализовал выход один на один с голкипером.

Хет-трик Юлиша и быстрый гол «Янг Бойз»

Также этот игровой день стал особенным для нападающего «Спарты» Лукаша Юлиша. 25-летний чешский форвард трижды поразил ворота «Селтика». Благодаря этому он не только принёс победу своей команде, но и оформил второй хет-трик в карьере. В последний раз он трижды отличался в матче с «Варнсдорфом» в 2011 году.

Форвард «Янг Бойз» Феликс Мамбимби забил лишь дважды, но этого оказалось достаточно для победы над софийским ЦСКА. Причём первый гол швейцарца был оформлен уже на второй минуте, что позволило ему установить рекорд клуба. Для жёлто-чёрных это взятие ворот стало самым быстрым в Лиге Европы.