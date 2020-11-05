«Тоттенхэм» обыграл «Лудогорец» в матче Лиги Европы

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В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА лондонский «Тоттенхэм» обыграл болгарский «Лудогорец».
«Тоттенхэм» обыграл «Лудогорец» в матче Лиги Европы
  • © REUTERS/Stoyan Nenov

Матч, проходивший на стадионе «Лудогорец-Арена», завершился победой гостей со счётом 3:1.

В составе лондонцев забивали Гарри Кейн, Лукас Моура и Джованни Ло Чельсо. Единственный мяч хозяев — на счету Клаудиу Кешерю.

«Тоттенхэм» имеет шесть очков после трёх туров и занимает второе место в группе J. «Лудогорец» не набрал ни одного очка и занимает последнее место в квартете.

Ранее соперники ЦСКА по Лиге Европы объявили о вспышках коронавируса в командах.

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