Поражение «Тоттенхэма», три мяча «Арсенала» за 5 минут и гол «Омонии» с 56 метров: чем запомнился 2-й тур Лиги Европы

«Тоттенхэм» потерпел сенсационное поражение с минимальным счётом от бельгийского «Антверпена». «Арсенал» забил три мяча за пять минут и разгромил ирландский «Дандолк». Футболист кипрской «Омонии» Хорди Гомес отметился голом со своей половины поля. А 39-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не реализовал пенальти во встрече со «Спартой». RT рассказывает, чем запомнился второй тур группового этапа Лиги Европы.

Разгромные победы «Арсенала» и «Милана»

«Арсенал» и «Милан», одни из наиболее статусных команд текущего розыгрыша Лиги Европы, в четверг одержали победы с одинаковым счётом — 3:0. Лондонцы дома разгромили ирландский «Дандолк». Соперник сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении почти всего первого тайма, но затем пропустил три мяча за пять минут (42-я, 44-я и 46-я) без учёта времени, добавленного арбитром.

Причём два первых гола на свой счёт записали 21-летние Эдвард Нкетиа и Джозеф Уиллок. А сразу после перерыва точку красивым ударом с линии штрафной поставил Николя Пепе.

А в составе «Милана» в матче с чешской «Спартой» 21-летние футболисты (Браим Диас, Рафаэл Леау и Диогу Далот) вовсе забили все три мяча. Впервые в истории в игре еврокубка отличились сразу три игрока не старше 1999 года рождения.

А вот 39-летнему Златану Ибрагимовичу поразить чужие ворота не удалось даже с пенальти. Ветеран в конце первого тайма сам заработал одиннадцатиметровый, но с «точки» пробил в перекладину. Швед не реализовал второй пенальти из трёх последних.

«Милану» не только удалось одержать крупную победу, но и отметиться парой статистических достижений. Во-первых, «россонери» продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 23 матчей. Во-вторых, они впервые с сезона-1929/30 забили два и более мячей в 12 играх подряд.

Успешные выезды «Наполи» и «Лестера»

Одержали победы и две другие команды, представляющие топ-5 ведущих национальных чемпионатов Европы, «Лестер» и «Реал Сосьедад». Английский коллектив к рамках группы G на выезде обыграл АЕК (2:1), который возглавляет приведший «Спартак» к чемпионству Массимо Каррера.

Один из мячей в составе гостей забил Джейми Варди. 33-летний нападающий реализовал пенальти и записал на свой счёт седьмой гол в шести матчах текущего сезона, причём пять из них — с одиннадцатиметровой отметки. Также форварду, забив в Лиге Европы, удалось отметиться мячами во всех турнирах, в которых выступал «Лестер». Ранее он поражал ворота соперников команды в Премьер-лиге, Чемпионшипе, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке Англии и Лиге чемпионов.

Теперь в активе «лис» значатся шесть очков из шести возможных, и они делит лидерство в группе G вместе с португальской «Брагой».

В отличие от «Лестера» «Наполи» начал групповой этап с неожиданного домашнего поражения от «АЗ Алкмара». Поэтому неаполитанцам требовалось набирать три очка в выездном матче с лидером Примеры «Реалом Сосьедад».

И эту задачу подопечные Дженнаро Гаттузо решили успешно. Единственный мяч красивым дальним ударом в начале второго тайма забил Маттео Политано. При этом отличиться итальянцу помог рикошет от соперника. Однако большой ложкой дёгтя для «Наполи» стала травма основного нападающего Лоренцо Инсинье, который вынужден был попросить замену уже в середине первого тайма.

Что касается выступления испанских команд, то помимо «Реала Сосьедад» очки также потеряла «Гранада». Дебютант еврокубков на выезде не сумел обыграть соперника «Краснодара» по квалификации Лиги чемпионов ПАОК — 0:0.

Осечки «Тоттенхэма» и «Ромы»

Но главная сенсация игрового дня произошла в Бельгии, где скромный «Антверпен» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» и прервал десятиматчевую беспроигрышную серию соперника.

Причём лондонцы потерпели поражение абсолютно по делу. За всю игру они создали минимум опасных моментов у чужих ворот, а в середине первого тайма Бен Дэвис на своей половине поля вовсе подарил мяч Дьёмерси Мбокани. Конголезец приблизился к чужой штрафной и вывел на завершающий удар Лиора Рафаэлова, который отличился во второй встрече ЛЕ подряд.

В перерыве раздосадованный Жозе Моуринью сделал сразу четыре замены, в том числе выпустив на поле Сон Хын Мина, а чуть позже бросил в бой и Гарри Кейна. Но не помогло и это. Скорее хозяева могли увеличить преимущество в счёте, чем гости отыграться.

Таким образом «Антверпен» впервые с 1975-го обыграл команду, представляющую Англиию. А Моуринью после финального свистка выложил забавный пост в Instagram, в котором напомнил, что его подопечных ждёт тренировка в 11 утра.

Неожиданно потеряла очки и «Рома», которая в рамках группы А принимала софийский ЦСКА. Римляне считались явным фаворитом встречи и нанесли по воротам соперника 22 удара, но так и не сумели забить. Встреча завершилась без забитых мячей, и теперь «Рома» делит первое место в своём квартете с румынским «ЧФР Клуж».

Четыре мяча «Хоффенхайма» в Бельгии

Неудачно сложился игровой день и для немецкого «Байера». После того, как леверкузенцы в первом туре разгромили «Ниццу» (6:2), казалось, они не оставят шансов и чешской «Славии» на выезде.

Однако подопечных Петера Боша сильно подвёл нападающий Карим Беллараби, который получил прямую красную карточку за грубый фол уже в середине первого тайма. В результате в меньшинстве фавориту приходилось в основном обороняться.

По-хорошему «Байер» должен был пропускать уже на 65-й минуте, но вратарь команды Лукаш Градецки не только парировал выстрел с пенальти от Николае Станчу, но и справился с добиванием.

Однако ближе к финальному свистку «Славия» добилась своего. После подачи всё того же Станчу с углового Питер Олайинка отправил мяч в сетку. Примечательно, что оба футболиста появились на поле одновременно по истечении часа встречи.

А вот другая немецкая команда «Хоффенхайм» одержала вторую победу подряд в рамках группы L. Коллектив Себастьяна Хёнеса на выезде разгромил бельгийскй «Гент» — 4:1. При этом матч мог сложиться иначе, реализуй при счёте 0:0 на 14-й минуте пенальти украинский полузащитник хозяев Роман Яремчук.

Неудачный день для «Карабаха» и «Зари»

Не лучшим образом складываются дела двух коллективов с постсоветского пространства (если не брать в расчёт московский ЦСКА). В четверг «Карабах» и «Заря» потерпели вторые поражения подряд на групповом этапе.

Также по теме 25 ударов по воротам и ноль голов: как ЦСКА не сумел обыграть загребское «Динамо» в Лиге Европы ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы. Более чем за 90 минут команды так и не сумели...

Украинская команда дома уступила «Браге». Хозяева откровенно неудачно провели начало встречи и уже к 11-й минуте пропустили дважды. В дальнейшем луганчане пытались сократить отставание в счёте, но сумели сделать это лишь в добавленное к основному время встречи — 1:2.

В свою очередь, «Карабах» дома стоически сдерживал наступление «Вильярреала». За всю игру испанская команда нанесла по воротам 19 ударов (10 — в створ) против пяти у соперника. Однако на 78-й минуте Овусу Квабена неожиданно вывел азербайджанскую дружину вперёд.

Произошедшее только разозлило гостей, и вскоре 18-летний Йереми Пино сравнял счёт. Примечательно, что юный футболист проводил лишь третью игру за «Вильярреал».

Следом дважды отличился ещё один вышедший на замену игрок — Пако Алькасер. В активе нападающего значатся четыре гола в текущем сезоне ЛЕ, а также семь мячей в шести последних встречах за «Вильярреал» во всех турнирах.

Три гола «Вольфсберга» с пенальти

Первый тур группового этапа Лиги Европы запомнился невероятным голом нападающего «Рейнджерс» Кемара Руфа ударом с центра поля. А спустя всего неделю испанский полузащитник кипрской «Омонии» Хорди Гомес отметился ещё более красивым мячом. Футболисту удалось поразить ворота ПСВ со своей половины — с 56 метров.

Правда, очков данный гол команде не принёс. Незадолго до перерыва 21-летний форвард нидерландской команды Дониелл Мален счёт сравнял, а на 92-й минуте принёс ПСВ волевую победу.

А вот и саааааааааааааамый дальний гол недели ☄



Игрок «Омонии» Хорди Гомес запульнул по воротам «ПСВ» со своей половины. И вратарь точно не был готов 😳https://t.co/bZwy0yDYm1pic.twitter.com/5fXDLbN1sQ — Матч ТВ (@MatchTV) October 29, 2020

Крайне редкое событие произошло и в матче соперников ЦСКА по группе K «Фейноорда» и «Вольфсберга» (1:4). Судья из Сербии Срджан Йованович назначил сразу три пенальти в ворота команды из Нидерландов, и все они оказались реализованы. Причём уже к 13-й минуте гости дважды нанесли удары с «точки». Дубль оформил 35-летний капитан команды Михаэль Линдль.

«Фейеноорд» же отметился только голом престижа за авторством Стивена Бергёйса. Таким образом подопечные бывшего главного тренера «Зенита» и сборной Дика Адвоката в первых двух турах набрали лишь одно очко, тогда как «Вольфсберг» — четыре.