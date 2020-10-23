Шесть мячей «Байера», сенсационное поражение «Наполи» и гол Руфа с центра поля: чем запомнился первый тур Лиги Европы

«Байер» впервые за 23 года забил шесть мячей в еврокубке и крупно обыграл «Ниццу», а «Тоттенхэм» и «Милан» не испытали проблем в играх с «Селтиком» и ЛАСКом, соответственно. Хавбек «Лилля» Юсуф Языджи и нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес оформили по хет-трику, а форвард «Рейнджерс» Кемар Руф забил ударом с центра поля. При этом «Наполи» сенсационно уступил АЗ, а ПСВ потерпел поражение от «Гранады». RT рассказывает о главных событиях первого тура группового этапа Лиги Европы.

Крупные победы «Байера» и «Ниццы»

Первый тур группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21 получился довольно результативным, а наиболее богатыми на голы оказались матчи с участием «Байера» и «Вильярреала». В обоих было зафиксировано по восемь взятий ворот. Немецкие футболисты шесть раз отличились во встрече с «Ниццей», а испанцы пять раз огорчили гостей из «Сивасспора».

Что касается футболистов из Леверкузена, то они забили шесть мячей в еврокубке впервые за 23 года. В последний раз они были так результативны в 1997-м, когда разгромили тбилисское «Динамо» со счётом 6:1 в квалификации Лиги чемпионов. Одним из главных героев сегодняшнего матча стал Карим Беллараби. Немецкий вингер появился на поле на 74-й минуте, а уже спустя девять минут в его активе значился дубль. Также успешно выступили и несколько его партнёров по команде. Мусса Диаби отметился голом и результативной передачей, а Леон Бэйли дважды выступил в роли ассистента.

У «Вильярреала» же наиболее ярко себя проявили Такефуса Кубо и Пако Алькасер. Арендованный у «Реала» японец отметился точным ударом и двумя голевыми пасами, а экс-нападающий «Барселоны» записал на свой счёт два гола. Для этого ему оказалось достаточно всего четырёх минут.

Хет-трик Нуньеса и Языджи

Тем не менее самыми результативными футболистами дня стали Юсуф Языджи из «Лилля» и Дарвин Нуньес из «Бенфики». Они порадовали болельщиков хет-триками в противостояниях чешской «Спарте» и польскому «Леху» соответственно и после первого тура расположились на первом месте в гонке бомбардиров Лиги Европы. При этом если уругваец ранее уже забивал по три мяча за матч, то в карьере турка это случилось впервые. Он лишь дважды отличался более чем одним голом за игру, а в последний раз это произошло в матче Кубка Турции с «Кизилчаболукспором».

Нуньес же впервые отметился точными ударами в составе «Бенфики». В сентябре уругваец перешёл в португальский клуб из «Альмерии» за €24 млн и стал самым дорогим трансфером в истории «орлов». До этого момента он появлялся на поле в пяти встречах, но лишь теперь начал оправдывать вложенные в него средства.

Победы в концовках

В одном из самых драматичных матчей дня «Хапоэль» из Беэр-Шевы взял верх над чешской «Славией». Вплоть до 86-й минуты на табло сохранялся равный счёт, но в течение всего двух минут хозяева сумели не только вырвать победу, но и укрепить преимущество. Автором дубля стал Элтон Аколатсе, появившийся на поле по ходу второго тайма. Причём оба гола получились на загляденье. В первом случае он эффектно замкнул навес с фланга, а во втором — неотразимо пробил с 35 м.

Правда, в споре за звание автора лучшего гола тура Аколатсе вряд ли способен соперничать с Кемаром Руфом. В компенсированное время встречи со «Стандардом» форвард «Рейнджерс» отважился на удар с центра поля и не прогадал. Голкипер Арно Бодар в отчаянном прыжке попытался спасти свой коллектив, но мяч оказался в сетке.

В отличие от Руфа, нападающий «Реал Сосьедад» Йон Баутиста не сотворил шедевра, но смог принести своей команде важнейшие три очка. На 85-й минуте он заменил подуставшего Микеля Оярсабаля, а уже на третьей компенсированной зажёг своё имя на табло. Испанец отличился впервые с 19 октября 2019-го — тогда он поразил ворота «Остенде», выступая в аренде за «Эйпен».

Характер «Арсенала» и «Ромы»

Гранды английского и итальянского футбола хоть и испытали серьёзные проблемы в матчах с уступающими в классе соперниками, но всё же смогли взять верх. В начале второго тайма вратарь «канониров» Бернд Лено допустил грубейшую ошибку у собственных ворот и позволил венскому «Рапиду» выйти вперёд, но подопечные Микеля Артеты не сдались. Паритет восстановил Давид Луис, а автором победного гола стал Пьер-Эмерик Обамеянг. Для уроженца Габона он стал 12-м в 19 встречах Лиги Европы.

«Рома» же сломила сопротивление «Янг Бойз». «Волки» оказались в роли догоняющих уже в начале первого тайма, а выйти вперёд смогли лишь почти час спустя. С интервалом в четыре минуты голами отметились Бруно Перес и Мараш Кумбула. Для албанского защитника этот мяч стал первым в составе клуба из Вечного города.

Фиаско «Наполи» и ПСВ

При этом некоторые фавориты не смогли проявить характер и потерпели сенсационные поражения. Наиболее неожиданным стало неудачное выступление «Наполи». В предыдущем туре чемпионата Италии подопечные Дженнаро Гаттузо разгромили «Аталанту», но в Лиге Европы уступили АЗ. Адзурри в четыре раза превзошли соперника по числу ударов по воротам (20:5), но вчистую уступили по части реализации. В начале второй половины Дани де Вит замкнул прострел в штрафную и принёс своей команде три очка.

В то же время ПСВ не смог справиться с «Гранадой». Голландцам не помог даже точный удар Марио Гётце, отличившегося во второй игре подряд. Подопечные Диего Мартинеса ответили двумя мячами в исполнении Хорхе Молины и Дарвина Мачиса и сломили сопротивление противника.

Уверенность «Милана» и «Тоттенхэма»

Другие гранды не испытали проблем в первом туре первенства. «Милан» в гостях легко расправился с «Селтиком» (1:3) и оформил несколько статистических достижений. Подопечные Стефано Пиоли забили более одного мяча в последних десяти встречах, а также продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 21 матча. В последний раз россонери проигрывали в марте, когда не смогли справиться с «Дженоа» в Серии А.

Особенным этот вечер был для Йенса Петтера Хауге, ставшего одним из главных героев нынешнего трансферного окна. Бывший нападающий «Будё-Глимт» поразил ворота «Милана» в квалификации Лиги Европы и настолько впечатлил его руководство, что те решили приобрести игрока. 21-летний норвежец дебютировал за россонери в матче чемпионата Италии со «Специей», а уже в следующей игре отметился первым голом в составе нового клуба. Суммарно для этого ему хватило 31 минуты.

«Тоттенхэм» на своём поле забил три безответных мяча в ворота ЛАСКа и продлил беспроигрышную серию до девяти встреч, а «Лестер» с аналогичным счётом обыграл «Зарю». В отличие от английских коллективов, «Хоффенхайм» оказался чуть более милосердным и лишь дважды заставил капитулировать вратаря «Црвены Звезды» Милана Боряна.