«Тоттенхэм» разгромил ЛАСК в матче Лиги Европы

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Английский «Тоттенхэм Хотспур» одержал разгромную победу над австрийским клубом ЛАСК в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Тоттенхэм» разгромил ЛАСК в матче Лиги Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Тоттенхэму» принесли голы Лукаса Моуры, Сон Хын Мина и автогол Андреса Андраде.

Во втором туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет с бельгийским «Антверпеном», а ЛАСК на своём поле примет болгарский «Лудогороец».

В других матчах игрового дня софийский ЦСКА проиграл ЧФР (0:2), «Дандолк» уступил «Мольде» (1:2), «Хапоэль» обыграл «Славию» (3:1), ПАОК и «Омония» сыграли вничью (1:1), «Вильярреал» победил «Сивасспор» (5:3), «Маккаби» взял верх над «Карабахом» (1:0), «Лудогорец» уступил «Антверпену» (1:2), загребское «Динамо» и «Фейенорд» сыграли вничью (1:1), «Слован» обыграл «Гент» (1:0), а «Хоффенхайм» победил «Црвену Звезду» (2:0).

Ранее сообщалось, что АЕК Карреры проиграл «Браге» в матче Лиги Европы.

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