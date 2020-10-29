«Лестер» обыграл АЕК Карреры в Лиге Европы

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Английский «Лестер Сити» одержал победу над греческим клубом АЕК в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Лестер» обыграл АЕК Карреры в Лиге Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Афинах, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Лестер Сити» принесли голы Джейми Варди, реализовавшего пенальти на 18-й минуте, и Хамзы Чодури, забившего на 39-й минуте с передачи Уэсли Фофаны.

АЕК, главным тренером которого является бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера, ответил голом Муамера Танковича, отличившегося на 48-й минуте с передачи Петроса Манталоса.

В третьем туре «Лестер» на своём поле примет «Брагу», АЕК на выезде сыграет с «Зарёй».

В других матчах игрового дня «Сивасспор» уступил «Маккаби» (1:2), «Карабах» уступил «Вильярреалу» (1:3), «Гент» потерпел разгромное поражение от «Хоффенхайма» (1:4), а «Црвена Звезда» обыграла «Слован» (5:1).

Ранее сообщалось, что «Милан» разгромил «Спарту» в Лиге Европы.

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