«Милан» разгромил «Спарту» в Лиге Европы, Ибрагимович не реализовал пенальти
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Милану» принесли голы Браима Диаса, Рафаэла Леау и Диогу Далота, забивших на 24-й, 57-й и 66-й минутах.
В составе россонери на 36-й минуте пенальти не реализовал Златан Ибрагимович.
В параллельном матче французский «Лилль» и шотландский «Селтик» сыграли вничью 2:2.
В третье туре «Милан» на своём поле примет «Лилль», а «Спарта» на выезде сыграет с «Селтиком».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проиграл «Антверпену» в Лиге Европы.