«Милан» разгромил «Спарту» в Лиге Европы, Ибрагимович не реализовал пенальти

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Итальянский «Милан» одержал разгромную победу над чешской «Спартой» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Милан» разгромил «Спарту» в Лиге Европы, Ибрагимович не реализовал пенальти
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Милану» принесли голы Браима Диаса, Рафаэла Леау и Диогу Далота, забивших на 24-й, 57-й и 66-й минутах.

В составе россонери на 36-й минуте пенальти не реализовал Златан Ибрагимович.

В параллельном матче французский «Лилль» и шотландский «Селтик» сыграли вничью 2:2.

В третье туре «Милан» на своём поле примет «Лилль», а «Спарта» на выезде сыграет с «Селтиком».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проиграл «Антверпену» в Лиге Европы.

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