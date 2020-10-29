«Тоттенхэм» проиграл «Антверпену» в Лиге Европы
- Reuters
Встреча, прошедшая в Антверпене, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу бельгийской команде принёс гол Лиора Рафаэлова, забившего на 29-й минуте с передачи Дьёмерси Мбокани.
В параллельном матче австрийский ЛАСК победил болгарский «Лудогорец» со счётом 4:3.
В третьем туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Лудогорцем», а «Антверпен» на своём поле примет ЛАСК.
Ранее сообщалось, что «Вольфсберг» разгромил «Фейеноорд» в Лиге Европы благодаря трём пенальти.