«Тоттенхэм» проиграл «Антверпену» в Лиге Европы

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от бельгийского «Антверпена» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Антверпене, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу бельгийской команде принёс гол Лиора Рафаэлова, забившего на 29-й минуте с передачи Дьёмерси Мбокани.

В параллельном матче австрийский ЛАСК победил болгарский «Лудогорец» со счётом 4:3.

В третьем туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Лудогорцем», а «Антверпен» на своём поле примет ЛАСК.

Ранее сообщалось, что «Вольфсберг» разгромил «Фейеноорд» в Лиге Европы благодаря трём пенальти.