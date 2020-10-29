«Вольфсберг» разгромил «Фейеноорд» в Лиге Европы благодаря трём пенальти

Австрийский «Вольфсберг» одержал разгромную победу над нидерландским «Фейеноордом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Фейеноорде, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Вольфсберга» хет-трик оформил Михаэль Линдль, дважды отличившийся с 11-метровой отметки и ещё один раз — с игры. Ещё один гол в активе Деяна Йовелича, также реализовавшего пенальти.

«Фейеноорд» ответил голом Стивена Бергёйса.

В третьем туре «Вольфсберг» на выезде сыграет с загребским «Динамо», а «Фейеноорд» на своём поле примет московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и загребское «Динамо» сыграли вничью в матче Лиги Европы.