«Рома» гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы

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Итальянская «Рома» обыграла румынский ЧФР в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
«Рома» гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Клуже и завершилась в пользу гостей — 2:0.

На 49-й минуте игры игрок ЧФР Габриэл Дебелюх отметился автоголом, а на 67-й в составе римского коллектива с пенальти отличился Жордан Верету.

«Рома» возглавляет турнирную таблицу группы A, набрав 10 очков, которые позволили ей досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы. ЧФР с четырьмя очками в активе находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Наполи» одолел «Риеку» в матче Лиги Европы.

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