«Краснодар» обыграл «Ренн» и одержал первую победу в истории в рамках группового этапа ЛЧ

«Краснодар» взял верх над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 71-й минуте Александр Мартынович сделал заброс на Маркуса Берга, который вышел один на один с вратарём и забил единственный мяч в этой игре.

«Краснодар» набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы E. При этом российская команда гарантировала себе участие в весеннем розыгрыше еврокубков, так как уже не опустится ниже нынешней позиции. «Ренн» с одним очком в активе находится на последней строчке в квартете.

Ранее Максим Деменко назвал сильные стороны «Краснодара» перед матчем с «Ренном».