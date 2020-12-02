«Краснодар» обыграл «Ренн» и одержал первую победу в истории в рамках группового этапа ЛЧ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 71-й минуте Александр Мартынович сделал заброс на Маркуса Берга, который вышел один на один с вратарём и забил единственный мяч в этой игре.
«Краснодар» набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы E. При этом российская команда гарантировала себе участие в весеннем розыгрыше еврокубков, так как уже не опустится ниже нынешней позиции. «Ренн» с одним очком в активе находится на последней строчке в квартете.
Ранее Максим Деменко назвал сильные стороны «Краснодара» перед матчем с «Ренном».